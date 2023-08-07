В Тюмени неизлечимо больного 5-летнего ребенка не пускают в детский сад. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени 5-летнего мальчика, болеющего муковисцидозом, не допускают в детский сад. Сотрудники учреждения и врачи поликлиники отказались контролировать прием ребенком препаратов.

Жительница Тюменской области Ольга Чекусова, мать больного малыша, обратилась к губернатору Александру Моору с открытым письмом. Она просит главу региона разобраться в ситуации, которая мешает ее больному ребенку посещать детский садик. Дело в том, что сыну тюменки в мае 2023 года поставили диагноз «муковисцидоз». Это одно из самых частых генетических заболеваний, которое может проявиться у ребенка с первых дней жизни. Оно передается по наследству, если оба родителя являются носителями мутантного гена – гена муковисцидоза.

Мальчику прописали лекарственные препараты, которые жизненно необходимы для его существования и здоровья. Однако в детском саду отказались контролировать прием препарата, столь важного для ребенка. Женщине пришлось забрать сына из садика, который он так любит.

«Городская поликлиника 17 отказывает в контроле за приемом лекарственного препарата нашему пятилетнему сыну, тем самым препятствуя в образовательной деятельности. 5 мая 2023 года сыну был поставлен диагноз «муковисцидоз», это тяжелое, неизлечимое наследственное заболевание. В связи с этим в каждый прием пищи ему необходимо пить ферменты. Детский садик не может осуществлять контроль за приемом медикаментов. Но это может сделать медицинский сотрудник! Но, к сожалению, на медицинской комиссии во главе с заведующей поликлиникой 17 было принято отрицательное решение. Юрист поликлиники сказала, что «они не хотят брать ответственность на себя за здоровье ребенка». Но разве такое возможно? Разве ребенок виноват в генетическом заболевании? Разве он не имеет права на обычную жизнь, как и все мы? Я писала обращение в аппарат губернатора Тюменской области с просьбой о помощи и разбора ситуации. Но также никаких изменений не произошло! Министерство здравоохранения по Тюменской области сослалось на решение городской поликлиники 17. Как же нам быть в такой ситуации? Сын очень любит и хочет посещать садик. Возможно, лично вам в руки не попало наше обращение. Но, пожалуйста, помогите разобраться», – обратилась жительница Тюменской области к губернатору.

Журналисту «КП»-Тюмень» Ольга объяснила, что ее сыну пять лет ставили разные диагнозы, но точный удалось поставить только в 2023 году. В 4,5 года у него случилась кишечная непроходимость, это позволило врачам установить правильный диагноз. Все дорогостоящие анализы и походы к специалистам оплачивали сами родители. Несколько раз Ольге приходили письменный отказы от поликлиник и детского сада. Повторное заседание медицинской комиссии состоялось пару недель назад, но сотрудники медицинского учреждения снова отказали, только в устной форме, рассказала тюменка.

– На данный момент в садик из-за этого мы не ходим. Но до того, как поставили диагноз, сын ходил в сад, у него там друзья, и он сам очень хочет его посещать. Пытаемся защитить интересы и права своего ребенка. Но пока безрезультатно. Оказание первичной медико- санитарной помощи входит в услуги медицинской сестры, предоставляемой из поликлиники. Мы пьем ферменты во время еды – «Креон», это жизненно необходимый препарат, прием которого они могут контролировать, – рассказала редакции Ольга Чекусова.

Стоит отметить, что у Ольги уже возникали проблемы с 17-й поликлиникой. В частности, с выписыванием льготного рецепта. С июня врачи выписывали мальчику «Креон 5000», ссылаясь на то, что на ребенка не выделяется «Креон 10000» (тот что выписан и назначен лечащим врачом.)

– Но после того, как мы обратились в депздрав и зафиксировали жалобу, так как у сына было ухудшение состояния из-за этого (о чем неоднократно сообщалось нами лично в больнице), волшебным образом за полчаса был «найден» необходимый препарат в нужной дозировке и выписан рецепт на него. Мы тут же получили 18 пачек, именно тех, что были выделены на нас еще с июня месяца! – дополнила жительница Тюмени.

В департаменте образования и науки Тюменской области нам объяснили, что контроль за приемом лекарственного препарата воспитанником детского сада должен осуществлять сам родитель. Медсестра может давать необходимые детям препараты, но под наблюдением родителя или опекуна.

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации должны создать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения первичных медицинских осмотров и диспансеризации). Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся возлагается на органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. При этом образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. Таким образом, медицинское обслуживание в образовательной организации осуществляется медицинскими организациями, в штате которых состоят медицинские работники, имеющие соответствующую подготовку», – указано в официальном ответе от департамента образования и науки Тюменской области.

Власти уточняют, что должностными регламентами медицинских работников, которые осуществляют деятельность в образовательных учреждениях, не предусмотрена выдача детям необходимых лекарств, предоставленных родителями обучающихся (воспитанников).

– При этом не исключается возможность приема лекарств детьми в образовательной организации, но под контролем родителей. Дополнительно сообщаем, что во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия для оказания первичной медицинской помощи обучающимся, – сообщили в департаменте.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области с муковисцидозом живут 44 ребенка. Редкое генетическое заболевание чаще находят у детей младше 3 лет. И даже несмотря на то, что они получают квалифицированную медпомощь, им каждый день дается непросто.