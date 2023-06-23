Стобалльница по ЕГЭ из Тюменской области хочет связать свою жизнь с историей

Фото: администрация Тюменского района.

Ученица Ембаевской школы в Тюменской области получила 100 баллов за единый государственный экзамен по русскому языку. Такой подарок к 100-летию Тюменского района сделала Лилия Усманова, выпускница Ембаевской средней школы имени Аширбекова. Девушка отмечает, что весь учебный период в школе она готовилась к итоговой аттестации, ведь планирует поступать в ТюмГУ и заниматься историей.

Для сдачи ЕГЭ, кроме русского и математики, она выбрала историю и обществознание – это ее любимые предметы. Дополнительные занятия с репетиторами Лилии Усмановой не потребовались – только трудолюбие и информация, которую учителя давали на уроках. Дома девушка решала по варианту в неделю, а ближе к экзамену, конечно, начала активную подготовку. Особое внимание уделяла тем заданиям, которые вызывали затруднения, повторяла западающие темы и по максимуму практиковалась.

Выпускница рассказала, что результаты пробных экзаменов не всегда были максимально высокими: обществознание – 69 баллов, история – 72, русский язык – 77 баллов.

– Я считаю, что 90 процентов моего успеха принадлежит моим учителям, остальные 10 – поддержка родителей и мои собственные старания. По русскому языку нас готовила Валентина Алексеевна Шукулюкова. Я очень благодарна ей за большую кропотливую работу с нами и за умение привить любовь к предмету, – подчеркнула Лилия Усманова.

По словам стобалльницы, итоговые экзамены по русскому языку для нее казались всегда очень сложными из-за сочинения, в котором легко ошибиться.

– Мне трудно передать словами то, что я ощущала в тот момент. Родители и учителя очень поддержали меня. Приятно осознавать, что все мои старания были не напрасны, – подытожила школьница.

Также девушка озвучила полезные советы будущим выпускникам и студентам для успешной сдачи экзаменов. В первую очередь, уверена выпускница, для подготовки к ЕГЭ важно погрузиться в предмет и не тратить свое время впустую, нельзя оставлять все на последний момент. Также, советует стобалльница, необходимо думать не только об умственном, но и о моральном и физическом состоянии, верить в свои силы и не переставать идти к своей цели.

Лилия Усманова планирует поступать в институт истории и политических наук ТюмГУ. Свою жизнь выпускница хочет связать с историей.

Напомним, в Тюменской области начинаются резервные дни для сдачи ЕГЭ–2023, которые продлятся до 1 июля. Ребята сдадут русский язык, во всей стране их более 36 тысяч человек. Это один из обязательных предметов для получения школьного аттестата. Основная часть выпускников сдала экзамен 29 мая, и уже известны результаты. В Тюменской области, к примеру, по 100 баллов набрали 22 ученика. В целом по России максимум набрали 2 тысячи 883 человека.

Резервные дни – для выпускников, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, не смог завершить работу вовремя, те, у кого аннулировали результаты по апелляции по ведению экзамена, а также те, у кого выбранные предметы выпали на один день.

Количество стобалльников в Тюменской области в 2023 году оказалось в два раза больше, чем в предыдущем году. Безошибочно ЕГЭ написали ребята из шести районов: Абатский, Заводоуковский, Ишимский, Тобольский, Тюменский, а также выпускники из Тюмени.

Химию и литературу на высший балл сдали 16 человек. Максимальной оценки добились ребята из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 – химию.

Такое количество 100-балльников по химии – исторический рекорд для региона, отметили в пресс-службе правительства. Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий.

Отметим, все выпускники, написавшие экзамен на 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей. Такое решение было принято губернатором Тюменской области Александром Моором еще в прошлом году.