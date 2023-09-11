Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области

Фото: Александр Моор / ВКонтакте.

Александр Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов от избирателей. Об этом, основываясь на предварительных данных, на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

– Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» Владимир Пискайкин – 3,62%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников – 8,26%. На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей, – сообщил Игорь Халин.

Подсчет голосов по выборам в депутаты городской думы продолжается. Контроль за выборами осуществляется, подчеркнул председатель избирательной комиссии Тюменской области. В областном центре самыми активными в голосовании 2023 года стали жители Ленинского и Калининского округов. Количество испорченных бюллетений будет посчитано позже, уточнил Игорь Халин.

– Такую статистику будем еще подводить, когда станем определять результаты, там обязательно у нас будет вопрос на повестке дня об использовании избирательных бюллетений. Эти цифры еще прозвучат, я не думаю, что было слишком много. В пределах арифметической погрешности. Что касается нарушений, то у нас было три обращения по выборам губернатора Тюменской области. Не было обращений по дополнительным выборам депутатов Тюменской областной думы. Основные нарушения, их было больше тридцати трех, это по выборам депутатов Тюменской городской думы. Однако закон говорит о том, что, прежде чем подводить итоги и определять результаты выборов, все жалобы необходимо разрешить, чем сейчас наши коллеги в территориальной избирательной комиссии и занимаются, – подытожил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Напомним, редакция «КП» рассказывала, как проходили выборы губернатора в 2023 году. На территории региона прошло 36 избирательных кампаний – это выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы VII созыва по одномандатным избирательным округам № 19 и № 20. Кроме того, состоялись выборы депутатов Тюменской городской думы VIII созыва и 33 муниципальные избирательные кампании.

Александр Моор занял пост губернатора Тюменской области в 2018 году. 25 февраля 2011 года он единогласно был избран на должность главы администрации города Тюмени, после повторного избрания работал в этой должности до мая 2018 года. 29 мая этого же года указом президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, а с 14 сентября занимает пост губернатора региона.