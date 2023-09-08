«Болезнь мне дала время на размышление»: каково это — жить с неизлечимым раком крови

Фото: Алсу Халидуллина.

Мы продолжаем рассказывать истории людей, которые лечатся от тяжелых заболеваний, порой неизлечимых. Алсу Халидуллина из Тобольска столкнулась с первыми симптомами болезни еще в 2020 году. Она попала в гинекологическое отделение с сильным кровотечением. Врачи пытались остановить его различными препаратами, но ей ничего не помогало. Позже выяснилось, что причиной сильнейшего кровотечения является отсутствие в крови тромбоцитов, а результаты теста на гемоглобин составляли 40. Алсу даже не подозревала, что скоро столкнется лицом к лицу с неизлечимой болезнью и будет бороться за свою жизнь.

Как принять онкологический диагноз, где взять терпение и почему важно верить в медицину. Читайте в истории одной сильной женщины.

Фото: Алсу Халидуллина.

— Год назад я попала в больницу в гинекологическое отделение с сильным кровотечением. Мне пытались остановить различными препаратами кровотечение, но мне ничего не помогало. После меня перевели в терапию, где и выявили лейкоз. Кровотечение не останавливалось по причине того, что в крови не было тромбоцитов, гемоглобин был 40. В гинекологии не смотрели на показатели тромбоцитов, подняли только гемоглобин, а в терапии сразу начали переливать все необходимые компоненты крови и начали говорить о переводе в Тюмень. Но в тот момент я не понимала, что со мной, и врач ничего не говорила. Через несколько дней я была переведена в Тюмень, где узнала о своём диагнозе. Уже год как я борюсь со страшной болезнью, — рассказала Алсу Халидуллина.

Женщина вспоминает, что целый год борьбы с болезнью выдался для нее и семьи нелегким. За то время пока она проходила лечение, организм сильно пострадал и требовал восстановление, каждый раз принося новые сюрпризы: от дефицита витамин до усталости от лечения, химиотерапии, боли и осложнений после химии.

Фото: Алсу Халидуллина.

— Сейчас в ремиссии уже 1 год и 8 месяцев. Я наблюдаюсь у терапевта по месту жительства в Тобольске. Сдаю регулярно кровь на контроль. По крови мои анализы хорошие. Но в последнее время иногда чувствую себя не очень хорошо, поэтому я решила съездить в Тюмень на прием к гематологу. 7 сентября поехала в Тюмень на прием к гематологу на платной основе в поликлинику. Приехала я рано, оплатила прием и меня решили принять сразу, не дожидаясь времени. Я зашла в кабинет и сразу отдала все документы. Врач, увидев мои документы, диагноз и даты, была ошарашена. И после этого был вопрос «где я была все это время?». На что я сказала, что была у гематологов платно в клинике, а здесь я не была потому что все это время мне говорили, что мест нет. После этого вопросы были к тобольским врачам, руководству и медицине. Врач-гематолог сразу же в эту секунду позвонила руководителю с жалобой о том, что в Тобольске не мониторят больных с острым лейкозом и не направляют на прием к гематологу, — делится историей из своей жизни Алсу.

В конце сентября девушку ждет пункция костного мозга. После последнего осмотра врачами тоболячка планирует сдать повторно все анализы, чтобы тюменские медики смогли составить для себя полную картину.

Фото: Алсу Халидуллина.

Отметим, Алсу Халидуллина из Тобольска ведет борьбу с острым миелоидным лейкозом. Это рак миелоидной линии клеток крови, характеризующийся быстрым ростом аномальных клеток, которые накапливаются в костном мозге и крови и препятствуют их нормальному производству. Основные симптомы такого заболевания – это чувство усталости, одышка, легкие синяки и кровотечения, а также повышенный риск заражения. Иногда распространение может происходить на мозг, кожу или десны.

— За время лечения и борьбы с раком, я делилась в социальных сетях мыслями, переживаниями, рассказывала о своем состоянии и об успехах в лечении. За мной наблюдали другие люди, и я знаю, что для кого-то я стала мотиватором. Я рада за тех людей, кто находится в стойкой ремиссии. Очень часто, людям ставят диагноз «рак». К сожалению, есть люди, которые опускают руки, не хотят лечиться. Рак — это не приговор. Давайте не будем сдаваться. Будем бороться. Мир не без добрых людей. Меня поддерживали очень многие. После того как я вошла в ремиссию, я так же общаюсь с больными раком и после общения со мной у них появляется надежда. Тобольск - маленький город. Многие говорили, что я была мотиватором для них или их родственников, которые лечились, — продолжает Алсу.

Несмотря на побочные эффекты и слабость, девушка старается жить полноценной жизнью: заботиться о родных и близких, не оставляет домашние дела, а иногда даже выбегает на работу, подменить того или иного коллегу. Тоболячка до болезни работала в торговом центре, продавала мороженое. По словам Алсу, даже сейчас она скучает по этому делу и красивым лакомствам. Постоянные покупатели девушки часто спрашивают о ее здоровье, интересуются состоянием и настроением.

Фото: Алсу Халидуллина.

Алсу пришлось пройти долгие и тернистый путь к выздоровлению, но сразу после этого в ее семью пришло несчастье: мама серьезно заболела. Все переживания и страдания дочери отразились на женщине.

— Последний курс химиотерапии я прошла в январе 2022 года и на этом мое лечение завершилось. После химиотерапии как обычно была слабость, боли, стоматит слабенький и вдобавок я заболела короновирусом в начале февраля. Несколько дней было очень тяжело, 24/7 поднималась температура до 39,5 и сильный кашель. Сходила к терапевту, сдала необходимые анализы, в том числе кровь. Анализы крови были в норме, Пока я не работаю, но помогаю маме с работой. Мое состояние, все боли, слёзы, страдания, переживания видела только мама. Соответственно материнское сердце не выдержало и на нервной почве у моей мамы случился инсульт. Но слава Аллаху что все сейчас хорошо. Она и я пошли на поправку, — пояснила девушка.

Острый миелоидный лейкоз один из самых распространенных видов острого лейкоза у взрослых, заболеваемость им с возрастом увеличивается. Хотя острый миелоидный лейкоз заболевание относительно редкое — на его долю приходится лишь 1,2 % смертельных случаев злокачественных опухолей.

Фото: Алсу Халидуллина.

Встречаются несколько разновидностей ОМЛ, лечение и прогноз для них оказывается разным. Уровень выживаемости на протяжении пяти лет колеблется между 15 и 70 %, а частота ремиссии — от 78 до 33 % в зависимости от подвида заболевания, указано на официальном сайте ВОЗ.

— Часто мы не решаемся что-то сделать в своей жизни лишь потому что боимся. Боимся ошибиться, неудач, осуждения. Часто зависим от мнения людей. Страхи нас останавливают. На самом деле я благодарна Аллаху за то, что он дал мне такое испытание. Я переболела болезнь, и я могу большее. Так может пора уже действовать? Пора делать то что хочется. Не нужно ждать и не нужно боятся. Жизнь одна, и она проходит мимо меня. Болезнь мне дала время на размышление. Я ничего не делала ради себя. Ведь жизнь моя и делать все нужно только для себя, — с улыбкой отмечает Алсу.

Фото: Алсу Халидуллина.

Девушка также ведет блог, где рассказывает о жизни с раком, помогая другим женщинам с этим диагнозом принять себя и найти силы для того, чтобы жить полной жизнью. Она убеждена, что отпущенное нам время нужно провести так, чтобы каждый день приносил радость от общения с близкими, заботы о себе, работы и творчества.

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