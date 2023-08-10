«Хрустальная бабочка» Мия из Тюменской области, у которой пузырится тело, пошла на поправку

Девочка Мия, которой помогла лампа. Фото: Светлана Марченко

Двухмесячная Мия Марченко практически с самого рождения особенный ребенок. Ее нельзя просто так взять и крепко обнять, погреть на солнышке или потискать. Каждое действие, связанное с ней, должно быть обдуманным и взвешенным, так как любой опрометчивый шаг доставляет боль, проблемы и страшные раны. У ребенка буллезный эпидермолиз. Редкое заболевание, которое не поддается полному исцелению. Ранее мама Мии Светлана Марченко корреспонденту «КП»-Тюмень» рассказывала про свою беременность, желанную доченьку, а также про то, как их семья лоб в лоб столкнулась с этим диагнозом. Вся надежда была на лампу, которая пришла совсем недавно.

– Благодаря лампе пошла положительная динамика. Ранки заживают быстрее. Раньше могло недели три заживать, а сейчас за пару-тройку дней, – говорит Светлана.

Светлана с дочкой. Фото: Светлана Марченко

Чтобы держать раны под контролем, родителям девочки ежедневно приходится пользоваться лампой по 5 – 7 минут. Конечно, для беспокойной Мии процедура не из приятных, поэтому приходится подстраиваться под режим ребенка и стараться делать всё, пока она спит.

– Сон, правда, тоже беспокойный. Плюс она активная. Ножками и ручками постоянно шевелит. Провоцирует этим новые болячки. Это же происходит за доли секунд. Мы выкручиваемся как можем. Иногда ножки приходится ловить или держать, – комментирует мама.

А еще мамочки, у которых дети с таким же недугом, ошарашили Светлану тем, что радоваться лампе рано. Со временем кожа к воздействию специального оборудования привыкает и уже перестает так быстро поддаваться заживлению.

– Я надеюсь, что у нас подольше получится лечиться лампой. Сейчас еще спасают нас пластыри. Да, они дорогие. Одна штука стоит 6,5 тысячи рублей, хватает ее где-то на месяц. Но из-за лета расход больше, ведь ран из-за жары много. За две недели уже израсходовали один пластырь. Мы мажем кремом, закрываем рану пластырем и так болячка заживает, – добавила женщина.

Светлана никогда не думала, что будет радоваться таким неочевидным мелочам. Хотя пластыри и бинты для их семьи далеко не мелочи, а чуть ли не судьбоносные вещи.

– Я начала ценить мелочи, которых раньше и не замечала, – признается Светлана, поясняя, что всё еще находится в стадии принятия заболевания. – Помимо Мии, у меня есть еще двое детей. Им шесть и девять лет. Когда узнали про диагноз младшенькой, я поговорила со старшими. Объяснила им всё. Они хоть и не взрослые, но поняли меня. Помогают. То колпачки от мазей убирают, которые могут навредить Мии, то погремушками ее отвлекают.

Ножки до и после. Фото: Светлана Марченко

Конечно, Светлана старается уделять внимание и старшеньким, проводить с ними время. Если не получается, то помогают бабушки. И муж, который, как и супруга, проживает период принятия диагноза особенной Мии. Как настоящий мужчина, он держится достойно и поддерживает любимую.

– Муж не верил в диагноз до последнего, но, в отличие от меня, не опускал руки. Всегда был рядом. Особенно когда видел, что я где-то не сдержалась и заплакала. Его словам «мы со всем справимся, всё у нас точно будет хорошо, нужно немного времени» очень меня спасали и спасают. От него просто колоссальная поддержка всегда. Не знаю, что было бы, если бы не он. А еще этот недуг нас сильнее объединил. Я заметила, что стали друг другу ближе, – подытожила Светлана Марченко.