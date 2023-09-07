Леонид Коломиец ушел с поста главы УМВД России по Тюменской области: что он сделал за 4 года службы и кем был

Фото: официальный сайт УМВД России по Тюменской области.

Глава тюменского УМВД Леонид Коломиец официально покинул пост руководителя с 7 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции. Фотографию Коломийца убрали с официального сайта ведомства. Мы собрали факты и детали увольнения силовика из Омска, а также расскажем, кем он был и чем прославился.

До работы в тюменских органах Леонид Коломиец возглавлял омскую полицию. В Тюмень он пришел вместо Юрия Алтынова, который проходил фигурантом по делу о взяточничестве.

Кто такой Леонид Коломиец?

14 января 2020 года заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов представил руководству региона и личному составу начальника Управления МВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Леонида Коломийца, назначенного на эту должность 25 декабря 2019 года указом президента.

В торжественном мероприятии также приняли участие руководители структурных подразделений и территориальных органов областного УМВД, представители других правоохранительных ведомств, региональных органов исполнительной власти и общественного совета при управлении. Леонид Коломиец за годы службы зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который обладает высокой квалификацией и богатым практическим опытом, а также хорошо разбирается в различных аспектах деятельности органов внутренних дел и может нацелить личный состав на качественное выполнение возложенных на них задач, отметил Зубов.

Уже бывший главный силовик Тюмени родился в 1969 году в Черкасской области. В 2001 году окончил МГУК, в 2014 году – Международный юридический институт.

С 1990 года он начал службу в должности милиционера, милиционера-кинолога роты патрульно-постовой службы милиции Химкинского ОВД, позже перешел на пост в ГУВД города Москвы. С августа 1997 Коломиец служил в Сходненском городском отделе милиции УВД Химкинского района Московской области, а с 2003 года стал начальником данного подразделения.

Потом его по назначению федеральных властей перевели в Астраханскую область на должность заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД. Позже Коломиец возглавил ведомство в Астраханской области.

Фото: официальный сайт УМВД России по Тюменской области.

В 2016 году высокопоставленного силовика перевели в Омскую область, на должность начальника УМВД. Указом президента в 2018 году ему было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-майора полиции. 25 декабря 2019 года Леонид Коломиец был переведен в Тюмень.

Награжден государственной наградой России – медалью «За отвагу» (2014 год).

Слухи вокруг увольнения.

Еще в августе 2023 года появились слухи, что Леонид Коломиец покидает пост руководителя МВД России по Тюменской области. Якобы он уже подал рапорт, ушел в отпуск, а после него официально покинет пост.

Официальная версия «рапорта по собственному» в исполнении генерал-майора Коломийца – состояние здоровья. Весной прошлого года и текущим летом ему делали операции, по этому поводу он долго отсутствовал на работе.

Однако в некоторых пабликах и Telegram-каналах сообщается, что Леонид Коломиец покинул должность руководителя системы МВД Тюменской области после федеральных проверок, которые выявили нарушения.

На волне слухов в СМИ появилась информация, что пост главы тюменской Госавтоинспекции покинет Андрей Миллер, который приехал в Тюмени сразу после Коломийца. Однако эти данные не подтвердились, их опроверг сам главный инспектор Тюменской области.

Кто занял освободившееся место?

Кресло временно исполняющего обязанности главы УМВД России по Тюменской области занял с 7 сентября 2023 года Вячеслав Шуляк. Согласно официальным данным полиции, Шуляк родился в Тюмени в 1978 году. Проходил обучение и службу в органах внутренних дел, всю жизнь работал на территории областного центра.

В 1999 году Вячеслав Шуляк окончил Тюменский юридический институт МВД России, в 2011 году получил второе образование в ФГОУ ВПО «Академия управления МВД РФ».

За время службы силовик прошел длинный путь – от участкового до начальника штаба УМВД. Осенью 2022 года Вячеслава Шуляка повысили до заместителя начальника управления МВД по Тюменской области.