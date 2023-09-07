В системе тюменского УМВД произошло громкое назначение

Назначен новый глава тюменской полиции. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области официально сменился глава УМВД. На место Леонида Коломийца пришел врио Вячеслав Шуляк. Информация об этом указана на сайте Управления МВД России по Тюменской области. В полиции пообещали предоставить официальный комментарий о смене руководителя чуть позже.

Согласно официальным данным, новый врио начальника регионального УМВД Вячеслав Шуляк родился в Тюмени, некоторое время работал в органах внутренних дел участковым уполномоченным милиции. За годы службы успел побывать на разных должностях: в оперативном подразделении уголовного розыска, УУР и УБОП. Позже перешел в подразделения штаба, где также начинал с самых низов.

С 7 октября 2022 года являлся заместителем начальника УМВД России по Тюменской области. Поощрен различными ведомственными наградами.