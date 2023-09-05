Главный инспектор Тюменской области Андрей Миллер опроверг слухи о своей отставке

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Руководитель ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер опроверг слухи о своей отставке. По словам главного инспектора региона, информация не соответствует действительности. Ранее некоторые СМИ и ряд Telegram-каналов публиковали новость, что Миллер подал рапорт на свое увольнение.

Начальник ведомства прокомментировал эти домыслы.

— Информация не соответствует действительности. Никакой рапорт я не писал и в отставку не собираюсь. Нахожусь на службе, занимаюсь вопросами обеспечения безопасности дорожного движения. Предстоит решить еще много вопросов — детский травматизм, безопасность в зимний период, — заявил Андрей Миллер на брифинге по детской дорожной безопасности в период начала учебного года.

Разговор между журналистами и главным инспектором Тюменской области состоялся возле 16-й гимназии. Руководитель ведомства отметил, что в августе и сентябре растет число аварий с участием детей, и дал рекомендаций родителям.

Ранее «КП» писала о том, что кандидат от партии «Новые люди» в гордуму Тюмени Рудик Манукян взят под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.