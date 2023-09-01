Убегали из дома и занимались буллингом: какими были в школе Юлия Гаврилина, Инстасамка и другие тюменские звезды

Фото: Алена Водонаева / Telegram-канал.

1 сентября – это не только праздник для детей, но и время ностальгии для тех, кто уже давно школу окончил. Практически у каждого есть забавные воспоминания и архивные фотографии из той беззаботной поры. Мы решили узнать, как выглядели и чем занимались тюменские знаменитости, когда были школьниками.

Алена Водонаева, телеведущая и блогер

«Школьные фотографии времен динозавров. Я не любила школу. Никогда. Ни одного дня за 11 классов». Такое признание сделала модель, телеведущая и блогер из Тюмени Алёна Водонаева. Девушка не впервые рассказывает, что не любила учиться. Например, три года назад, провожая сын в первый класс, она пожалела, что училась в тюменской школе, тогда как Богдану с оснащением повезло в разы больше.

– Для меня очень странно, когда люди поздравляют учеников с Днём знаний и с праздником первого сентября. По-моему, сегодняшний день, благодаря Шуфутинскому, и то больше похож на праздник, – поделилась Алена в социальных сетях в 2017 году.

Фото: Алена Водонаева / Telegram-канал.

Зато Тюменский университет Водонаева вспоминает с теплотой. Отвечая на комментарии подписчиков, она утверждает, что универ – это лучшее время в ее жизни.

Инстасамка (Дарья Зотеева), поп-певица и рэп-исполнительница

Другая звезда российского шоу-бизнеса Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, тоже без особого восторга вспоминает школу. Девушка училась в Тобольске и уехала оттуда в 16 лет. До 5-го класса она училась в школе № 16 имени В. П. Неймышева, потом перевелась в школу № 3. Уже став популярной, девушка рассказывала, что нередко становилась объектом травли. В своем блоге она сообщила, что с ней жестоко обращались сверстники.

– Мой рюкзак выбрасывали в мусорное ведро, из окна, лепили в волосы жвачку. А однажды какая-то пьяная девочка моего возраста ударила меня ногой в спину. И пока я была в шоке от удара, она начала меня бить. Мне было лет 14. Я очень испугалась. Меня некому было защитить. Поэтому я много сидела дома, ни с кем не общалась и боялась идти в школу каждое утро. Какое-то время в моей жизни всё было именно так, – делилась в своем блоге губастая рэп-исполнительница.

Фото: Инстасамка / Telegram-канал.

Напомним, что после школы Дарья поступила в колледж на экономиста, а потом в Московский государственный юридический университет. Образовательные учреждения исключили знаменитость за плохую посещаемость.

Алена Шишкова, вице-мисс Россия – 2012

Однажды известная модель Алена Шишкова поделилась в социальных сетях историей из своей жизни в Тюмени. Девушка рассказала, что в детстве тяжело переживала, если ей не покупали понравившуюся одежду.

– В школе я хотела кожаные брюки. У многих «чётких» они были, а я тоже была из «чётких». У меня были ботинки на огромной платформе, крутой фотик, ролики, велосипед и даже японская гитара, но кожаные брюки мне не покупали. Мне и обычные джинсы купить была проблема. Если мой размер – значит, короткие, а если находилась моя длина, то в талии были слишком большие. Я помню, как плакала и спрашивала маму: «Почему Катя, Юля выбирают джинсы, которые им нравятся, а я радуюсь уже только потому, что нашлись джинсы, которые мне по размеру подошли?» Мама находила какие-то слова для утешения, но для меня они были не очень убедительны. Потом в Тюмени появился один магазин европейской детской моды, и с четвертого класса меня стали одевать там, – вспоминает модель.

Фото: Алена Шишкова / Telegram-канал.

В один день Алена Шишкова решила поностальгировать. Модель показала поклонникам, как менялась на протяжении жизни. Она выложила в соцсеть свои редкие снимки из семейного архива.

Один из кадров был сделан, когда Алене было 11 лет. Она была запечатлена в школьной форме за рабочим столом. Алена сидела в белой блузе и черной юбке. На заднем фоне можно увидеть снимок с трехлетней звездой, которая улыбалась в синем платье с красными бантами в волосах.

На других фотографиях Алена была запечатлена в подростковом возрасте. На первом кадре она предстала в серой блузе и темных джинсах. Девушка улыбалась в камеру и держала аттестат. На следующем снимке Шишкова позировала в белой водолазке, бежевом тренче и джинсах. Кстати, на голове у нее красовалась повязка, которая сейчас в тренде.

OG Buda (Григорий Ляхов), рэп-исполнитель и участник творческих объединений RNDM Crew

Популярный рэп-исполнитель из Тюменской области Григорий Ляхов, более известный как OG Buda, хип-хоп-артист и участник творческих объединений RNDM Crew.

Однажды парень рассказала в соцсетях кто он и о своих родителях. Выяснилось, что исполнитель – сын тюменского бандита из ОПГ «Десятка». Одна из песен Ляхова даже называется «Бандит», в ней есть строчки: «Мой батя – бандит. Он был убит».

Фото: Григорий Ляхов / ВКонтакте.

Родители рэпера перевезли его в Будапешт в раннем возрасте, там он посещал школу при посольстве России в Венгрии. Там же он познакомился с Федуком, который сыграл немаловажную роль в его становлении как рэпера. Певец не раз рассказывал, что в школе он был проблемным ребенком.

Мальчик постоянно уходил из дома, курил в комнате. Трудности возникали и в школе. Маму часто вызывали к директору, а оттуда она выходила со слезами. Однажды мальчик ударил учителя, после чего ему пришлось сменить учебное учреждение. Он перешел в венгерскую школу, где ему было трудно учиться. Ляхов столкнулся с языковым барьером, но «харизмой вывозил» и в итоге доучился.

Юлия Гаврилина, певица и тиктокер

Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька и просто как GAVRILINA, – российский видеоблогер (тиктокер), певица, телеведущая. В октябре 2020 года российский журнал Forbes поместил ее на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Девушка родилась 26 июня 2002 года в Тюмени. В два года переехала с семьей в Москву к бабушке. Живет в Москве с мамой и отчимом. Также у Юли есть старший брат и младшая сестра. В детстве увлекалась танцами.

Фото: Юлия Гаврилина / ВКонтакте.

В 14 лет зарегистрировалась на Musical.ly (теперь – TikTok). Темы роликов – юмор, танцы, песни (каверы на популярные хиты). Добилась на этом большой популярности: по состоянию на июль 2023 года на ее тикток-аккаунт подписаны 18,6 миллионов человек.

С апреля 2020 года она состоит в доме тиктокеров Hype House Rus. Летом 2020 года дебютировала как певица, представив публике хит «Жу Жу». Осенью 17 октября у Юлии вышел трек «Только ты». 27 декабря она выпустила новогоднюю песню «Замело». 17 февраля вышел трек «Ближе к звёздам». Как пишет Forbes, «у Гаврилиной низкий голос с хрипотцой, который выделяет её на фоне других тиктокеров».

Однажды Юля поделилась деталями своей жизни в одном из интервью. Она рассказала, что никогда не была тихой девочкой в школе.

– Я была примерной ученицей, но при этом бунтаркой. В принципе, я со всеми учителями могла найти общий язык в силу того, что разговорчивая. Всех могу заговорить, – призналась Юлия Гаврилина.

Девушка вспоминает, что бывший классный руководитель часто приводила ее в пример: «Если Юле что-то надо, она будет зубами грызть, но своего добьется».

Niletto (Данил Прытков), певец и танцор

Данил Прытков, именно так зовут певца, выступающего под псевдонимом NILETTO, родился и вырос в самой обычной семье, он даже не мог себе представить, что когда-нибудь прославится на всю страну и будет любимцем публики. Еще в детские годы Данил любил танцевать. Тогда родители решили отдать юношу на танцы. Позже он стал пробовать себя в новых сферах, в том числе начал заниматься пением – исполнял каверы, сочинял собственные песни и даже записывал треки. Еще одним его увлечений стали занятия воркаутом. Позже дала о себе знать и тяга к татуировкам, благодаря которым он подчеркивал свою индивидуальность и выделялся из толпы.

Сейчас певец живет в Москве, готовит сольный концерт и периодически попадает в рейтинги журнала Forbes… А 20 лет назад Данил был простым мальчишкой из Тюменской области, который ходил в самую обычную уральскую школу. О школьных годах музыкант всегда вспоминает с особым трепетом. В 2020 году, когда из-за пандемии выпускники остались без последнего звонка, рэпер записал им трогательное поздравление.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

– Школа № 7 – это уникальная школа для меня, потому что она воспитывает сильных людей, это то самое место, в котором ты испытываешь все нужные грани эмоций. Я бы никогда не променял свою школу на какую-либо другую. Это лучшее место для меня, в котором ты можешь получить какой-то жизненный опыт, пока учишься, – рассказал в поздравлении музыкант.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ранее «КП» публиковала рассказ Алены Шишковой, которая восемь лет боролась с анорексией и булимией. Девушка проходила сложное лечение и реабилитацию по набору веса, питалась по расписанию, пичкала себя лекарствами, сдавала каждый день анализы. Ей даже пришлось обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения, где она провела больше двух месяцев.

Обязательно посмотрите программу мероприятий в Тюмени на 1 сентября. В День знаний для школьников, студентов и их родителей учреждения подготовили масштабный концерт и интересные конкурсы.