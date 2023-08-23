«Забрали в центр с весом 45 кг»: как модель Алена Шишкова победила анорексию и булимию

Фото: Алена Шишкова / Telegram-канал.

Модель из Тюменской области Алена Шишкова рассказала в социальных сетях, как восемь лет боролась с анорексией и булимией. Девушка проходила сложное лечение и реабилитацию по набору веса, питалась по расписанию, пичкала себя лекарствами, сдавала каждый день анализы. Ей даже пришлось обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения, где она провела больше двух месяцев.

Всю жизнь красавица-модель боялась еды, опасения есть и сейчас.

Фото: Алена Шишкова / Telegram-канал.

– Что вы видите на моих фото? Алена Шишкова, ролевая модель своего поколения, идеальная картинка, которую все хотят... Красота и здоровье привлекают, восхищают, а когда вдруг что-то не так, сразу начинается: иди поешь, ноги – спички, руки худые, филлеры вколола, скулы шарики... И вообще, как можно было такую красивую внешность потерять?! После моих появлений на ТВ-шоу полилась массовая критика во всех СМИ. Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была. И давно. Точнее, две. И называются они булимия и анорексия. 8 лет я потратила на их лечение, – написала девушка в своих соцсетях.

По словам Алены, она много лет «возвращала» еду, но не потому, что боялась набрать лишний вес, хотя несколько килограмм она все-таки набрала. Еда и вода вызывают у модели отеки, а утром – съемки и недовольство лицом. Алена даже начала пить мочегонные таблетки.

Фото: Алена Шишкова / Telegram-канал.

– Я не стремлюсь похудеть. Наоборот, я постоянно пыталась набрать вес, но съеденное и выпитое возвращала, избегая отеков. Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Не удивляйтесь, без них организм сам не справлялся. Здоровье мое ухудшалось, это сказалось на качестве жизни. Мне не хотелось выходить в свет, – отметила Алена Шишкова.

Фото: Алена Шишкова / Telegram-канал.

В апреле ситуация в жизни тюменской модели обострилась, она стала падать в обмороки, испытывала судороги. Тогда девушка обратилась в реабилитационный центр. В медицинское учреждение она поступила с весом 45 килограмм при росте 176 сантиметров. В центре модель провела 2,5 месяца: парентеральное питание (ежедневные капельницы), уколы, специальное питание и постоянный контакт с диетологами и психологами.

За время лечения Алена набрала 15 килограмм, но вес распределился очень неравномерно, поэтому ей потребовалась помощь хирургов, чтобы переместить жир из одних мест в другие. Операция помогла ей вернуть пропорциональные формы. Сейчас девушка проходит реабилитацию и планирует вернуться к активной жизни в ближайшее время.

Фото: Алена Шишкова / Telegram-канал.

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