«Отеки, адские головные боли и слабость»: как тюменка прошла через сложную операцию по исправлению прикуса

Фото: из архива героини публикации.

В октябре 2022 года тюменка Анна Шалайкина сделала сложную операцию по исправлению прикуса. Неправильный прикус – это проблема, влияющая на здоровье, внешний вид и зубы. Из-за врожденных особенностей строения челюсти у людей часто наблюдаются проблемы с дикцией, дыханием, пережёвыванием пищи и другие. Обычно в этом случае лицо человека становится асимметричным, меняется выражение лица.

В большинстве случаев для исправления прикуса требуется носить брекеты или ортодонтические пластинки. Но иногда получить результат возможно только в случае проведения специальных операций, в ходе которых хирург «двигает» и фиксирует челюсть в нужном положении или уменьшает размер подбородочной кости.

О своем опыте и реабилитации после проведения остеотомии (операции по исправлению прикуса) рассказала жительница Тюмени Анна Шалайкина. Девушка поделилась подробностями своей реабилитации и показала, как изменилась за это время ее внешность и через какие трудности ей пришлось пройти на пути к здоровью. По словам тюменки, сама операция длилась почти восемь часов, она была под наркозом и ничего не ощущала.

Фото: из архива героини публикации

Изначально медицинские специалисты говорили, что будет не больно, но у нее оказалось всё по-другому.

– В первые дни, конечно, было тяжело. Отёки, головные боли, слабость, воспринимать свой внешний вид после операции было очень сложно. Мне не помогали даже таблетки, адские боли длились три дня, потом всё прошло. Уже спустя неделю я выглядела довольно симпатично, – рассказывает Анна журналисту «КП».

Подготовка к операции длилась около года, отмечает девушка. Сначала ей выдернули четыре зуба мудрости одновременно, позже поставили брекеты на верхнюю челюсть.

– Три дня после операции я умирала, лежала и думала: «Чтобы еще раз я делала осознанное хирургическое вмешательство!», потом смогла встать на ноги и пойти гулять, через неделю я чувствовала себя уже нормально, но не могла есть, только пить. Так целый месяц. Через 30 дней можно понемногу жевать мягкую пищу, всё зависит от рекомендаций врачей. Твердую пищу я смогла есть только в апреле, – объяснила девушка.

Кроме того, тюменке пришлось пройти сложный путь восстановления, приходилось мириться с побочным эффектом. Например, долгое время у нее не восстанавливалась чувствительность губ. Согласно рекомендациям медиков, восстановление чувствительности рта и губ наступает в среднем через 9 месяцев, иногда она может не восстановиться совсем, пояснила Анна.

Фото: из архива героини публикации

Многие знакомые красавицы заметили, что у нее изменился нос, подписчики в социальных сетях также отмечали и писали, что она якобы что-то сделала с носом, когда решилась на хирургическое вмешательство.

– Это не так. Я ничего не делала с носом. Верхняя челюсть выдвинулась у меня, за счет этого нос немного приподнялся, изменился профиль. Раньше нос смотрел вниз, а теперь – наверх. Пока мне не снимут брекеты, точный результат операции сложно увидеть, хотя я замечаю в зеркало уже сейчас, как поменялось сильно лицо, я стала более уверенной, – рассказала девушка.

Фото: из архива героини публикации

Некоторые знакомые и друзья недоумевали, зачем она пошла на такие мучения, ради чего, якобы красота этого не стоит. Однако тюменка пояснила, что она советовалась с врачами и все ей говорили, что у нее могут сточиться зубы, а нижние и вовсе упадут, как произошло у ее папы. В случае Анны решить вопрос можно было только с помощью операции. Она проходила в Москве и стоила больше 360 тысяч рублей.

Фото: из архива героини публикации

Кроме того, предупреждает девушка, дополнительные затраты могут быть для проживания в столице и активации брекетов.

– Я решилась на операцию не исходя из эстетики или красоты, ключевым фактором стало здоровье. Ради красоты я бы не пошла на такие мучения. Все друзья заметили, что после операции у меня поменялся голос. Во время реабилитации я также прошла три сеанса процедур у косметолога, где специализируются на послеоперационном восстановлении. Поэтому синяки и оттёк у меня прошли быстро. За время реабилитации, только за один месяц, я похудела на шесть килограммов. Еще могу отметить один забавный фактор: после операции первое время, месяц-два, я разучилась целоваться из-за нечувствительности губ. Позже она вернулась. Долгое время мне было больно смеяться, я не могла чистить зубы и делать многие повседневные вещи. Знакомые и друзья мою речь не сразу воспринимали, но все мучения стоили того. Сейчас я счастлива, – улыбаясь, рассказывает красавица.

Фото: из архива героини публикации.

Отметим, что Анна работает мастером маникюра и проводит некоторые косметические процедуры. У нее есть муж, который поддерживал ее во время реабилитации. Они познакомились еще до внешних изменений тюменки.