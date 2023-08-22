Семья тюменской журналистки осталась без крыши над головой из-за страшного пожара в СНТ «Липовый остров»

. Фото: Екатерина Кальченко.

Пожар уничтожил дом в СНТ «Липовый остров» — без крыши над головой осталась семья. Возгорание произошло 20 августа 2023 года и быстро охватило жилое помещение, а также хозяйственные постройки: баню и ближайшие строения. В пожаре кроме имущества никто не пострадал, хозяева отделались легким испугом. Трагедия пришла в дом к журналисту тюменского телеканала Екатерине Кальченко и ее семьи. Огонь уничтожил личные вещи, мебель. Остались только обугленные стены. Девушка только успела схватить детей, когда почувствовала запах дыма.

— Какие у меня мысли? Я даже не знаю… есть ли они. В голове только то, что успела вытащить детей. Увидела маленький дым, а через несколько минут им окутало весь дом. Муж с братом пытались спасти хоть что-то. Пишу и мурашки по коже. В мае я видела всю трагедию жителей Успенки. Вместе с ними задыхалась от дыма. А сегодня вот сама надышалась на всю жизнь. Дача - наше сердце, наша отдушина, наш любимый уголок. И буквально за 15 минут - это все, что осталось. Печально и больно. Никогда не просила ни от кого помощи. Никогда. Но сейчас мы совершенно оказались к этому не готовы. И да, нам сейчас нужна будет любая помощь, — рассказала Екатерина, хозяйка сгоревшего дома.

С редакцией «КП» тюменка поделилась подробностями случившейся трагедии. По ее словам, на втором этаже дома остался только металл, на первом сохранились обугленные стены и сгоревшая мебель. Огонь перекинулся и на хозяйственные постройки владений. Уничтожена баня.

— Даже если дом и удастся восстановить, потребуются серьезные траты. Сейчас нужна грузовая машина, чтобы хотя бы вывезти все. Причины и обстоятельства возгорания выясняет дознаватель, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Когда все произошло, я успела взять детей, выкинула вещи, которые под руку попались. Толком ничего спасти не удалось из личных вещей. Потом помогала тушить, отодвигать все, что стояло рядом с домом, чтобы не разгорелось еще больше. Пожар такая вещь. Что, казалось бы, у тебя все противопожарные нормы соблюдены. Все четко. Но оно раз, внезапно и произошло. И остановить ты его не можешь. Откликнулись друзья, близкие, потому что неравнодушны к нам. В выходные будем разгребать все, — пояснила Екатерина журналисту «КП».

На место пожара выезжали сотрудники Противопожарной службы, рассказали редакции в МЧС. Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. На месте работали три единицы техники, 14 человек Противопожарной службы.

Обстоятельства пожара выясняются Если вы хотите помочь семье, пишите Екатерине Кальченко в социальные сети.

За прошедшую неделю подразделениями службы Тюменской области ликвидировано восемь пожаров. На тушение травы спасатели выезжали шесть раз, из них два ландшафтных пожара с общей площадью 4,7 гектара земли. Основными причинами возгораний на этой неделе стали короткое замыкание электропроводки и занесение открытого источника огня.

Похожее несчастье произошло в Тюмени в понедельник вечером на улице Колхозная, 4. Сгорел двухэтажный частный дом мансардного типа. На место происшествия выезжали спасатели на пожарных машинах. Дым заметили горожане издалека, в социальных сетях появилось видео, на котором полыхает дом, языки пламени охватили крышу малоэтажного здания. Пожар был ликвидирован на общей площади 180 квадратных метров.

Ранее в Успенке дотла сгорели восемь жилых домов. В мае природный пожар охватил населенный пункт, уничтожая все на своем пути. По официальной версии властей, огонь пришел из Свердловской области, где стихия уничтожила целую деревню. От огня в Тюменской области в сумме пострадали 18 строений. Губернатор Александр Моор пообещал оказать всю необходимую помощь погорельцам.