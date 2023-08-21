В Тюмени потушили пожар на площади 180 кв. метров в частном доме-гостинице на ул. Колхозной

Дом загорелся 21 августа вечером. Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени на улице Колхозной сгорел двухэтажный частный дом мансардного типа. На место происшествия выехали спасатели на пожарных машинах. Дым заметили горожане издалека, в социальных сетях появилось видео, на котором полыхает дом, языки пламени охватили крышу малоэтажного здания.

По словам очевидцев, раньше в доме функционировала гостиница или хостел. Такая же информация указана и в интернет-картах. Здание наполовину выгорело. Как позже стало известно, подтверждения, что в доме «работал» отель — нет. Из здания эвакуировали обычных жителей, а также их гостей.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу экстренного реагирования в районе восьми часов вечера.

— Около восьми часов вечера 21 августа 2023 года, поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Тюмень ул.Колхозная, 4. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение двухэтажного дома мандсардного типа. В настоящее время пожар ликвидирован на общей площади 180 квадратных метров. На месте работали шесть единиц техники, 24 человека от Главного управления МЧС России по Тюменской области, — заявили в пресс-службе ведомства.

В пожаре никто не пострадал, о пострадавших информация в управление также не поступала. Причину возгорания и объем причиненного ущерба стихией установит дознаватель.