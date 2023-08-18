Тюменская собака Яра, которую пытались заживо закопать в яме, неожиданно пошла на поправку

Фото: группа «4 лапы» в социальной сети ВКонтакте.

Хорошо закончилась история собачонки Яры, которую хозяева пытались убить и заживо закопать в яме на окраине населенного пункта.

Как стало известно «КП», Ярочке стало лучше, а сейчас она ждет любящие и верные руки, которые больше ее не предадут. Несмотря на обширные раны и гниющую плоть с червяками, врачи и зооволонтеры смогли выходить животное. Она проходила долгое лечение и наконец-то выздоровела. Ласковая девочка чувствует себя хорошо: играет, кушает и дурачится.

– Ярочка прекрасная собака, до невозможного ласковая, на прогулке резвится, играет, дурачится. С аппетитом проблем нет, с туалетом тоже все в порядке и строго на улицу. Набирает вес, становится сильнее и крепче, на прогулке неслабо тянет поводок. Обработки от паразитов проведены, вакцинация начата. Скоро нам предстоит найти Яре верных, как и она, хозяев. Мы постараемся пристроить девочку в хорошие руки, – поделилась волонтер приюта «4 лапы» Светлана.

Фото: группа «4 лапы» в социальной сети ВКонтакте.

Собаку обнаружили неравнодушные жители у деревни Нариманово Тюменского района. Животное жестоко избили и закопали. Местные жители вытащили зверька из ямы и передали волонтерам, а те – врачам. У ласковой девочки не было возможности двигаться, она совсем выбилась из сил без еды и воды. В группе помощи животным, куда попала хвостик, сообщили, что написали заявление участковому. Расследование продолжается, проводится проверка, рассказали в МВД России по Тюменской области.

– К нам обратилась девушка, которая попросила помощи для собаки. Она стала свидетелем, как двое мужчин тащили «какое-то тело» в деревне Нариманово. Девушка рассказала о происходящем отцу, так как побоялась самостоятельно проверить, кого именно несли в тряпках в сторону леса. Вызвали полицию. Не менее страшной оказалась находка – больную, истощенную, избитую собаку живьем закопали. После этого на место выехали волонтеры, после того как девушка обратилась в группу. Яру нашли и доставили в клинику. Переломов у нее не было, но гематомы, глаз пришлось удалить, дерматит, опарыши и жутчайшее истощение, – вспоминает Светлана.

При виде несчастной ветеринары ужаснулись – собака срочно нуждалась в ветеринарной помощи. Состояние животного медики оценивали как крайне тяжелое. Оставалось только надеяться на лучшее, отмечает зооволонтер. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти несчастное животное: несколько раз ей проводили механическое выскабливание, убирали опарышей и следы гниения.

Несмотря на жестокое предательство со стороны человека, Яра остается ласковой и покладистой девочкой. Она покорно подчинялась волонтерам и без всякой боязни выдерживала все медицинские мероприятия. Со слов волонтеров, в клинике, куда срочно доставили Яру (так ее назвали), ей пришлось пережить удаление остатков глаза, затем вычищение насекомых из страшных ран. Всё это время зверек мужественно переносила тяжелейшие страдания. На время реабилитации и восстановления волонтеры на руках носили Яру на улицу, чтобы она могла сделать все свои собачьи дела. Девочка отказывалась от пеленки, не принимала ее категорически.

Фото: группа «4 лапы» в социальной сети ВКонтакте.

Зоозащитники Яру не хотят вновь отправлять в свободное плавание после реабилитации, пусть она и привыкла здесь жить, слишком уж та ослаблена и измучена. К тому же у собаки нет одного глаза, поэтому ей нужен особый уход. Волонтеры надеются найти для доброй Ярочке сперва передержку, а затем и хозяев.

Как помочь Яре – смотрите здесь.

Ранее редакция «КП» писала о том, что в Тюмени волонтеры спасли собаку, голодавшую в запертой квартире умершей женщины. Также в доме было несколько котов. Оголодавшие животные не давали покоя соседям и сами находились в опасности, пока зоозащитники не решили вытащить их из запертого дома. Хозяйка квартиры умерла около месяца назад, у нее остались малолетние дети, сейчас малыши находятся у родственников. Однако в квартире оказались заперты обреченные на мучительную смерть два кота и собака Альба. Родные и близкие почившей не забрали к себе животных и не ухаживали за ними.