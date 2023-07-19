В Тюменской области спасли похороненную заживо собаку по кличке Яра

Фото: волонтеры группы «4 лапы Тюмень».

О трагедии животного рассказали в группе помощи «4 лапы». Малышку нашли 17 июля в яме неравнодушные тюменцы в деревне Нариманово Тюменской области. Причем собаку не просто выкинули – ее обрекли на мучительную смерть.

– Сегодня в группу обратилась девушка, которая попросила помощи для собаки. Вчера она стала свидетелем, как двое мужчин тащили «тело» в д. Нариманово. Она сообщила об этом отцу, так как побоялась самостоятельно проверить, кого именно несли в тряпках в сторону леса. Вызвали полицию. Не менее страшной оказалась находка – больную, истощенную, избитую собаку живьем закопали. ЗАКОПАЛИ, – поделились волонтеры.

Фото: волонтеры группы «4 лапы Тюмень».

При этом собака была в ужасном состоянии. Она оказалась сильно избита. Ветеринары диагностировали у нее переломы черепа, глаз животному пришлось удалить, дерматит, множественные гематомы. Первое время собака очень боялась людей, но сил двигаться у нее практически не было.

– 17 июля на поиски собаки выехали волонтеры, после того как девушка обратилась в группу. Яру (так мы назвали нашу новую подопечную) нашли и доставили в клинику. Перелом костей черепа был скорее всего, довольно большая полость в месте повреждения, зачистили. Опарыши отступают, механически зачищаем несколько раз в день. Но состояние по-прежнему средней тяжести, – добавили волонтеры в группе «4 лапы» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: волонтеры группы «4 лапы Тюмень».

За дело взялись сотрудники полиции, проводится проверка, заявили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

– Участковым уполномоченным проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка случившемуся, – сообщили редакции «КП» в полиции.

К сожалению, подобная жестокость в отношении животных в Тюменской области не редкость. Так, в тюменском СНТ «Ясная Поляна» пса по кличке Черныш расстреляли из пневматического пистолета за верную службу и доброту. Ранее «КП»–Тюмень» писала, что в деревне Плеханова мужчина на глазах у детей застрелил из охотничьего ружья собаку. После происшествия он попытался избавиться от тела, выкинув труп пса в мусорный бак. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Позже личность подозреваемого была установлена. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет дана правовая оценка случившегося.