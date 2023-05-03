В тюменском СНТ «Ясная Поляна» пса по кличке Черныш расстреляли из пневматического пистолета за верную службу и доброту

Фото: предоставлено зооволонтерами.

Трагедия с бездомной собакой по кличке Черныш произошла в тюменском СНТ «Ясная Поляна». Живодер расстрелял пса, предположительно, из пневматического пистолета. Собаку волонтеры передали врачам. Вся спина и голова пса изрешечена пулями. Инцидент произошел 30 апреля.

— В районе 19.00 жители СНТ «Ясная Поляна» (поселок Боровский, индустриальный парк) услышали выстрелы и визг собак, проживающих на территории садового товарищества около сторожа. Собаки проживают там не один год, не агрессивные, чипированные после отлова Леспаркхоз. Жители СНТ часто кормят животных и ухаживают за ними. 1 мая неравнодушные люди обнаружили, что одна из собак по кличке Черныш не встает и отказывается от еды, они обратились за помощью к волонтерам. В тот же день пес был доставлен с клинику, где у него диагностированы множественные ранения дробью и пневматическими пулями, — рассказала зооволонтер Ирина подробности произошедшего журналисту издания «Комсомольская правда Тюмень».

Сейчас собака находится в тяжелом состоянии, лежит в стационаре. Другие собаки либо пострадали незначительно, либо их травмы не проявляются. Чуть раньше в этом же СНТ одна собака, живущая там несколько лет, просто пропала, а другую задавили машиной, уточнила тюменка.

Фото: предоставлено зооволонтерами.

Пес находится под постоянным наблюдением врачей. На реабилитацию и лечение животного понадобится больше трех лет. Медики надеются, что пули не будут мигрировать в теле животного и его удастся спасти, но какие-либо прогнозы давать сейчас трудно.

Зооволонтеры незамедлительно написали заявление в полицию по факту произошедшего. Сейчас правоохранительные органы ищут свидетелей преступления. В пресс-службе УМВД России Тюменской области по запросу редакции прокомментировали инцидент.

— По данному факту проводится проверка. После установления обстоятельств дадим правовую оценку произошедшему, — уточнили в пресс-службе управления.

К сожалению, это не единичный случай подобной жестокости к братьям нашим меньшим. Ранее «КП»–Тюмень» писала, что в деревне Плеханова мужчина на глазах у детей застрелил из охотничьего ружья собаку. После происшествия он попытался избавиться от тела, выкинув труп пса в мусорный бак. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Позже личность подозреваемого была установлена. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет дана правовая оценка случившегося.