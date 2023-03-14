В тюменской деревне Плеханова 8 марта хозяин застрелил собаку на глазах детей Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области вблизи деревни Плеханова мужчина застрелил собаку. Инцидент произошел 8 марта 2023 года. Тюменец использовал охотничье ружье и одним выстрелом убил пса. Журналисту «Комсомольской правды Тюмень» рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области подробности трагедии.

Силовики выясняют детали инцидента. Собака часто бегала вместе с детьми. После произведенного выстрела сельчанин избавился от тела животного.

— 8 марта в дежурную часть ОП № 7 УМВД России по Тюмени поступило сообщение о том, что в деревне Плеханова мужчина произвел выстрел в собаку из охотничьего ружья, — уточнил заместитель начальника отдела информации и общественный связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

По данным ведомства, личность подозреваемого уже установлена. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет дана правовая оценка случившегося. Ранее в группе зооволонтеров «ЖиВИ» появились кадры, на которых неизвестный мужчина выбросил травмированное животное в помойку.

Напомним, сегодня суд вынес приговор живодеру, который изрубил голову собственной собаке. Ему назначили 1 год исправительных работ, а также обязали выплачивать в доход государства 10% от заработной платы.