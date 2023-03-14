В Тюмени живодеру, разрубившему голову своей собаке, дали год исправительных работ и обязали выплачивать 10% от зарплаты

В Тюмени живодер, изрубивший голову собаке, получил 1 год исправительных работ Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Сегодня в Ленинском районном суде рассмотрели дело в отношении 40-летнего Александра Шабанова, который порубил голову псу Оскару, сделал его инвалидом и пытался избавиться от животного, выкинув в мусорный контейнер. Мужчина обвиняется по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье».

Напомним, в январе 2023 года обвиняемый, находясь в квартире, несколько раз ударил топором по голове свою собаку. Животное получило тяжелые увечья. После этого Шабанов упаковал зверя в пакет и выбросил в мусорку у дома.

Тюменец вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Тюменец вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

– Суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики с места жительства и работы, признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении двух детей, состояние беременности супруги, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Александр Шабанов даже отправлял на счет ветклиники деньги, чтобы на них могли лечить собаку. А через жену передавал медицинские препараты для ее лечения и реабилитации.

Изучив материалы дела, тюменцу назначили наказание в виде исправительных работ на 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.