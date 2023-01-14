В Тюмени неизвестный живодер разрубил голову собаке и выбросил ее умирать в мусорный бак

Фото: помощь бездомным животным «ЖиВи»

Минувшим вечером в тюменских соцсетях появилась новость, поражающая своей жестокостью: неизвестный живодер разрубил собаке голову топором и выбросили в мусорный бак. К счастью, псу повезло, и он выжил. Но сможет ли хвостатый выкарабкаться и подняться на лапы - неизвестно.

Собаку обнаружили в мусорном контейнере на улице Бориса Щербины. Чтобы четероногого никто не нашел, злоумышленник запихал его в двойной пакет из под мусора, но, видимо, в Старый Новый год тоже происходят чудеса, потому что пса нашли. Далее неравнодушные горожане передали животное в ветклинику «Призвание», где за его жизнь начали бороться специалисты.

- Собаку прооперировали. Ее зашили, удалили один глаз, а на второй поставили скобу. Сейчас его перевезли в стационар ветклиники, - рассказала тюменская группа волонтеров «ЖиВи», взявшая попечение над собакой.

Фото: соцсети

Сейчас животное, которое, кстати, назвали Оскаром, находится в стационаре при аграрном университете Северного Зауралья. Учитывая общее состояние пса, прошедшую ночь он провел под постоянным контролем медицинские работников. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пока он даже не может поднять головы и сходить по нужде - настолько ему больно и плохо.

Но есть и положительные моменты. Оскар смог покушать из шприца и попить воды, чем очень обрадовал ветеринаров.

Впереди у собаки очень длительная реабилитация, говорить о каких-либо прогнозах пока рано. Но все тюменцы, однозначно, держат за Оскара кулачки и верят, что вскоре он пойдет на поправку.

Что касается негодяя, совершившего с собакой такое зверство, то его ждет наказание, предусмотренное законом.

- О факте жестокого издевательства над Оскаром подано заявление в полицию. Начата проверка в рамках уголовного-процессуального законодательства, - рассказали волонтеры.

Сейчас правоохранители опрашивают жителей района и ищут свидетелей.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в многоэтажке ЖК «Мыс 2.0» арендаторы бросили умирать собаку в съемной квартире. Попав внутрь, собственница обнаружила разнесенное жилье и забившееся в угол животное.

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