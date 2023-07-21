Волонтеры в Тюмени спасли собаку и двух котов, запертых в квартире после смерти хозяйки

Фото: скриншот из видео.

В Тюмени волонтеры спасли собаку, голодавшую в запертой квартире умершей женщины. Также в доме было несколько котов. Оголодавшие животные не давали покоя соседям и сами находились в опасности, пока зоозащитники не решили вытащить их из запертого дома.

Хозяйка квартиры умерла около месяца назад, у нее остались малолетние дети, сейчас малыши находятся у родственников. Однако в квартире оказались заперты обреченные на мучительную смерть два кота и собака Альба. Родные и близкие почившей не забрали к себе животных и не ухаживали за ними.

Забили тревогу соседи, они услышали слабые звуки из квартиры и поняли, что в помещении заперта собака. Позже звуки прекратились, тогда тюменцы обратились в зоозащитную группу. Вместе с участковым полиции волонтеры вскрыли квартиру, животное было заперто в ванной, она жила больше 10 дней без воды и еды, была сильно истощена. Коты чувствовали себя лучше.

– Умерла молодая женщина, остались две девочки (10 лет и 1,2 года). Дети находятся у родственников. Но в закрытой квартире остались собака Альба и два кота. Собака, похоже, закрыта в ванной. Закрыты они уже больше недели, без еды и воды. Собаку уже еле слышно, подвывает и хрипит. Звонили в полицию, участковому. Никакой реакции. Помогите, пожалуйста. Очень жалко животных, умрут от голода и обезвоживания. Животные находятся по адресу проезд Заречный, 31, подъезд 6. Мы выехали на место. Животные живы, но собака в ужасной состоянии, – рассказала редакции «КП» волонтер Тамара Назарова.

Неравнодушные тюменцы приехали и приняли решение забрать голодающих зверей в питомник. Альбу и котов накормили, собака сильно исхудала, дыхание у нее было хриплое. Собаку доставили в медицинское учреждение. На первый взгляд видно, что животное нуждается в уходе, у нее сваленная шерсть и отросли когти. Есть проблемы с глазом, пояснили волонтеры группы «Котопес».

Поймав животных, волонтеры поместили их в переноски, чтобы отвезти на передержку в тюменский питомник, но сначала им предстоит пройти обследование у ветеринаров. Там они, возможно, получат шанс попасть к другим хозяевам. А жители дома наконец вздохнут спокойно.

Напомним, что в Тюменской области спасли похороненную заживо собаку по кличке Яра. Ее избили и выбросили в яму умирать. Малышку нашли 17 июля в яме неравнодушные тюменцы в деревне Нариманово. Причем собаку не просто выкинули, ее обрекли на мучительную смерть.