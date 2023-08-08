«Наша книжная экспедиция как солнце!»: В Тюмени завершился фестиваль «Книжные маяки России»

Фото: скриншот с видео

В стенах Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева подошел к концу фестиваль «Книжные маяки России». Итоговый вечер творческими номерами открыли актеры тюменского театра Евгений Киселев и Ольга Безбородова, а после со словами благодарности выступила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

– Я точно знаю, что могу вас назвать друзьями, - обратилась к собравшимся Елена Майер. – «Книжные маяки России» зажгли единый огонь литературы и литературоведения. Огромные слова благодарности Денису Котову (основатель фестиваля, - прим. ред.). Увидев всю команду, я поняла, что вы живете этим делом, вы заряжены и горите им! Вы несете свет, даете энергию, делаете все на голом энтузиазме. Удивительно, что Тюмень - составляющая часть вашей большой программы. Мы постарались сделать все, чтобы вам было комфортно. Вы зажигаете по всей нашей стране единые маяки. Я желаю вашему поезду хорошего путешествия и новых открытий! А мы подготовили для вашего поезда блок литературы – книги наших тюменских писателей. Я уверена, что у нас впереди много нужных и важных проектов, – сказала Майер.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Фото: скриншот с видео

Основатель «Книжного маяка России» и общественный деятель Денис Котов отметил, что чувствует на тюменской земле соратников, сподвижников. Быть может, в следующий раз «книжники» Тюменской области станут и «передвижниками», то есть будут двигаться по всей стране вместе с другими участниками фестиваля.

Помимо Дениса Котова, гостями фестиваля стали поэт и исполнитель Елена Гудкова, литературный критик, футуролог, публицист Сергей Переслегин и писатель, член Союза журналистов, автор книг – Игорь Микрюков, которые поделились мыслями о минувшем дне. По словам спикеров, Тюмень превзошла все их ожидания. Впечатлила и библиотека «Менделеевка»: удалось даже поработать в тишине и прочувствовать дух этого книжного пространства. Порадовало и количество заинтересованных людей. По их словам, в нефтяной столице люди готовы думать, размышлять и претворять хорошее в жизнь.

Основатель «Книжного маяка России» и общественный деятель Денис Котов. Фото: скриншот с видео

– На первой сегодняшней встрече произнесли фразу о том, что наша книжная экспедиция – как солнце, и что мы приготовили свое солнце вам. Это действительно так. Сегодня была энергия двух солнц. Одно – ваше, теплое, тюменское. Второе – наше, – говорит поэт и исполнитель Елена Гудкова.

Такого же мнения и литературный критик Сергей Переслегин. По его словам, Тюмень не оставила его равнодушным.

– Как правило, деревянные дома в городе – это признак нищеты, но тут они – украшение, которое гармонично вписывается в стиль города. Можно сказать, я включил Тюмень в узкий список городов, куда бы вернулся еще раз. Никак не ожидал настолько здесь заинтересованной аудитории. Ни в одном из городов, где мы были до этого, я такого не видел, – признался литературный критик.

Поэт и исполнители Елена Гудкова даже расчувствовалась, признавшись, что готова разделить свое творчество с горожанами, приехав сюда с концертом.

– Мне было настолько комфортно, что я хочу еще раз вдохнуть эту тюменскую землю! – прокомментировала Гудкова.

Закрытие фестиваля. Фото: скриншот с видео

К дальнейшему сотрудничеству готовы и другие гости. Они решили взаимодействовать с местными библиотеками и даже обдумывают о трехдневном формате «Книжного маяка» в Тюмени. А один из присутствующих, пораженный форматом мероприятия, задал спикерам вопрос о взаимодействии с «РЖД». Его интересовало, как же на эту «авантюру» согласились «железнодорожники» и как долго пришлось их уговаривать.

– Тут скорее сыграла сила намерения. В голове своей я видел цель и придерживался фразы «вижу цель – не вижу препятствий». Когда можешь простым и понятным языком объяснить ценность задумки, то другим приходится с этим согласиться. Да и для «РЖД» такое мероприятие - тоже в плюс, ведь зарождается новый вид туризма. Пришло время активного движения «книжников» по всей России. Более того, у сотрудников «РЖД» тоже есть дети, и всем хочется, чтобы они читали и жили в читающей стране, – ответил Котов.

В плюсе, по мнению организаторов, осталась и Тюмень. Благодаря мероприятию, библиотеки получили новый опыт, ценные контакты и книги. А еще совместное будущее, где будут реализованы кое-какие проекты.