Раньше у нас был «Дом 2», а сейчас – «книжный поезд»: в Тюмени проходит фестиваль «Книжные маяки России»

В Тюмени проходит фестиваль «Книжные маяки России» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фестиваль «Книжные маяки России» стартовал в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Как отметила директор регионального департамента культуры Тюменской области Елена Майер на пленарном заседании, в регионе делают многое, чтобы развивать литературное и книжное пространство.

Любопытство и интерес

– Хочу поблагодарить организаторов за то, что Тюмень включена в список городов-участников, – начала Елена Майер. – В Тюменской области открываются новые модельные библиотеки, развивается инфраструктура и проходят мероприятия, например «Библионочь». В 2023 году в акции поучаствовали почти 13 тысяч человек. Такие проекты, как «Книжные маяки России», позволяют обменяться опытом, наладить контакты и партнерство. Вы привезли нам новую энергию, новое настроение. Книги – мощные маяки для личного развития. Печатная книга, я уверена, никогда не уйдет из нашей жизни. Хочется верить, что Тюмень станет яркой точкой на вашем пути! – поприветствовала собравшихся Елена Майер.

По словам общественного деятеля, основателя «Книжного маяка» Дениса Котова, в Тюменской области у людей присутствует любопытство и интерес, и это отличный показатель.

– Когда я проснулся и вышел одним из первых на платформу, я увидел вашего журналиста, который был готов к исследованию: пройтись по поезду, все сфотографировать, – признается Денис Котов. – Мы стараемся все построить так, чтобы в литературные мероприятия были вовлечены разные направления, разные люди, регионы, чтобы общими усилиями создать мощное медиаполе, мощное пространство.

Он подчеркнул, что «Книжные маяки» – назревшая система, а мы – неугомонная команда, которая точит технологии.

– Раньше у нас был «Дом 2», а сейчас «книжный поезд» – мы переключаем людей на разговоры со смыслом, – продолжает Денис Котов. – К слову, каждый участник нашего книжного движения горит этим делом. Мы везем не только технику и книги, с нами едут целые семьи, которые неравнодушны к литературе. Нам важно, чтобы человек читал книгу не 10 минут в день, а больше. А еще, чтобы 80 процентов жителей Тюмени обязательно посещали библиотеки!

Поезд прибыл Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин на встречу пришел не с пустыми руками. Он подарил библиотеке графический роман Анны Неркаги «Анико из рода Ного». По его словам, сегодняшняя библиотека – это не скучно. Это центр, где обсуждают смыслы, жизнь и ее глубину.

Заместитель директора департамента по культуре Тюменской области Анна Кривоносова рассказала гостям о прошедших и предстоящих культурных мероприятиях региона.

– Говорят, мы холодные снаружи, но горячие внутри! Ежегодно растет показатель туристического потока. Мы с уверенностью говорим, что мы – Земля больших людей. Наша Тюменская область – это пять Италий по размеру, поэтому важно быть осознанными и подходить к каждому делу с умом. Для того, чтобы культурой были охвачены даже самые отдаленные уголки нашей области, мы опробовали виртуальные концертные залы, передвижные культурные комплексы. Открываются кинотеатры. Нас поддерживают общественники. Проводятся множество мероприятий вне зависимости от времени года и условий. Можно сказать, что мы каждый новый год начинаем с вопроса: «А чем же мы будем удивлять тюменцев?» И нам удается их удивить! Наш край богат традициями. Он – многонационален. Мы охватываем все слои населения и идем в ногу со временем, – пояснила Анна Кривоносова.

Тепло и радушно

Директор Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева Ольга Адамович рассказала о библиотеке, проектах и взаимодействии с правительством. А еще отметила, что гостям в нашем регионе не зря так тепло!

– Хочу обратить внимание на некоторые особенности, которые есть только в нашем регионе. Вы находитесь на юге Тюменской области. Именно поэтому вам так тепло тут и радушно!

Напомним, что книжный фестиваль охватит практически всю страну. Тюмень – шестой город в этом маршруте. Всего за время мероприятия писатели и литературоведы преодолеют свыше девяти тысяч километров. На каждой остановке библиотекам будут подарены книги с автографами. Конечной точкой книжного события станет Владивосток.