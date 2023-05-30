Более 13 тысяч жителей Тюменской области посетили «Библионочь – 2023» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Более 13 тысяч жителей Тюменской области посетили XII ежегодную просветительскую акцию «Библионочь – 2023». Как сообщили в региональном департаменте культуры, учреждения провели свыше 360 мероприятий в Общероссийский день библиотек в России. Востребованность акции подтверждают хорошие отклики и цифры.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, более четырех тысяч читателей побывали на 62 мероприятиях Областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. Это рекордное количество посетителей, которое собрало культурное заведение.

- «Библионочь» дала возможность познакомиться с уникальными изданиями, посетить галерею нейросетевого искусства и библиокафе, принять участие в квестах, мастер-классах, - рассказала Елена Майер.

В 2023 году библиотеки участвовали в «Библионочи» вместе с детскими школами искусств и музеями. Например, в Тобольском музее-заповеднике гостей ждали потрясающие приключения с книгами. А в ялуторовском краеведческом музее читателям предложили игры в стиле ланкастерских школ XIX века.

Напомним, в 2020 году «Библионочь» в Тюмени прошла в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой. Одним из мероприятий стал всероссийский онлайн-марафон «#75словПобеды». Каждый желающий мог поделиться своей историей и зачитать отрывки из писем или любимых книг. В марафоне приняла участие и Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, которая приготовила видеоролик по поэме «Василий Тёркин».

А ещё весь день на страничках департамента культуры в соцсетях шёл музыкально-поэтический марафон «Мы – наследники Победы», в рамках которого были представлены аудиозаписи стихов, писем, воспоминаний и видеозаписи жестовых песен военной тематики.