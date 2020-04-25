«Библионочь-2020» в Тюмени прошла в онлайн-формате

25 Апр 2020 2020-04-25T19:33:43+03:00

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«Библионочь-2020» в Тюмени проходит в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, одно из мероприятий – всероссийский онлайн-марафон «#75словПобеды». Он стартовал сегодня, 25 апреля, и завершится 9 апреля. Каждый желающий может поделиться своей историей и зачитать отрывки из писем или любимых книг. В марафоне примет участие и Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, которая готовит видеоролик по поэме «Василий Тёркин».

Кроме того, сегодня в рамках «Библионочи» состоялся прямой эфир с консультантом по имиджу, руководителем школы стиля и этикета Анохиной Анастасией на тему «Этикет в Сети», прямой эфир с преподавателем по искусству речи Тюменского филиала Санкт-Петербургской школы телевидения Верой Барановой на тему «Искусство говорить: артикуляция и дикция», а также праздничный онлайн-интерактив «Спасибо за Победу!»: тюменский ведущий провёл мультимедийную викторину по фильмам и песням военных лет.

В специальной библиотеке для слепых прошла виртуальная выставка «Поэзия в солдатской шинели», где на разных носителях представили стихотворные сборники поэтов-фронтовиков: Э. Асадова, А. Твардовского, М. Джалиля, П. Когана, Ю. Друниной, А. Межирова, С. Орлова и других.

А ещё весь день на страничках департамента культуры в соцсетях шёл музыкально-поэтический марафон «Мы – наследники Победы», в рамках которого были представлены аудиозаписи стихов, писем, воспоминаний и видеозаписи жестовых песен военной тематики.

#75словПобеды Александр Твардовский "Василий Теркин".В рамках акции "Библионочь-2020" Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева участвует в онлайн-марафоне #75словПобеды. Вместе со своими читателями с разных уголков страны мы записали видеоролик по поэме Александра Твардовского Василий Теркин .

ИСТОЧНИК KP.RU