Участники фестиваля «Книжные маяки России» прибыли в Тюмень 8 августа

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Участники фестиваля «Книжные маяки России» прибыли в Тюмень во вторник, 8 августа. Знаменитые писатели и издатели проведут открытые встречи с местными жителями в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева на улице Орджоникидзе, 59. Встреча начнется в 11.00.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Стоит напомнить, что книжная экспедиция путешествует от Санкт-Петербурга до Владивостока с 1 по 20 августа 2023 года. Тюмень стала шестым городом в маршруте проекта.

Перед встречей с писателями состоится пресс-подход, он запланирован на 10.15 во вторник, 8 августа, в холле третьего этажа Тюменской областной научной библиотеки.