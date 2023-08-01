Пекло до +40: в июле погода в Тюмени побила 30-летний температурный рекорд

В Тюмени в июле 2023 был побит 30-летний температурный рекорд. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики сообщили, что в июле 2023 года погода в Тюменской области трижды установила новый температурный рекорд. Исторический максимум температуры воздуха в областной столице в начале месяца был перекрыт дважды – сначала 10 и 11 июля. Столбики термометров достигли отметки в +38 градусов Цельсия. Примечательно, что предыдущий рекорд составил +31 градус и был зафиксирован больше 30 лет назад. Эту информацию подтвердил редакции «КП-Тюмень» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Действительно, минувший июль в Тюмени оказался очень теплым, средняя температура воздуха превышала норму на 3,3 градуса Цельсия. Основной пик жары пришелся на 10-12 июля, именно в эти дни наблюдалась рекордная температура. Первый погода в регионе поставила 10 июля. В этот день столбики термометров достигли отметки в +34,3 градуса. Уже 11 июля максимальная температура воздуха составила +38 градусов, — пояснил синоптик.

Таким образом, погода в регионе 10 июля обновила температурный рекорд 2008 года. 11 июля – рекорд 2021 года, а 12 июля был побит рекорд 1993 года. Метеоролог отмечает, что июль в Тюмени выдался засушливым, дефицит осадков был зафиксирован по всей территории региона. Несмотря на обильные осадки во второй половине месяца Тюмень все-таки не смогла дотянуть до месячной нормы осадков. Кроме того, синоптик озвучил предварительный прогноз погоды на август в Тюменской области.

— В Уральском федеральном округе средняя температура в августе составит на 2-3 градуса (в Курганской области - на 4 градуса) выше нормы. Осадки на территории Тюменской области ожидаются около нормы; на юге Ямало-Ненецкого автономного округа местами больше нормы; на юге округа – меньше. Средняя температура воздуха в последний месяц лета составит +17…+18 градусов Цельсия, что на 1,5 градуса выше нормы. Я считаю, что вероятность холодного августа в Тюмени крайне мала, — заявил эксперт.

Фото: Росгидрометцентр РФ.

Холодный фронт нагрянет в Тюменскую область во второй половине месяца. Согласно прогнозам Росгидрометцентра РФ, в августе 2023 года на территории региона прогнозируется выпадение осадков, но их количество составит 80% от месячной нормы.

Фото: Росгидрометцентр РФ.

Ранее мы рассказывали, как жители Тюменской области справлялись с предыдущими двумя волнами аномальной жары. Дети проводили время в сухих фонтанах, а взрослые покупали кондиционеры. Не менее тяжело переносили жару и животные. Многих из них спасал кондиционер и самодельные фонтаны из шланга.