Град и ливень ударили мощной волной по Тюмени

Погода преподнесла сюрприз жителям Тюмени и области. Фото: Виктория Гаврик

Вторая волна дождей и града обрушилась на Тюмень. Еще неделю назад жители региона изнывали от 40-градусной жары. Аномальная погода трижды побила температурный рекорд в Тюменской области. Сейчас столбики термометров опустились до +23 градусов и непогода одолевает город. 19 июля ливень и град добрались до Тюмени. Жители Восточного и Центрального округов делятся фото и видео с последствиями ураганного ветра и сильнейшего ливня.

В восточной части города очевидцы сообщают о выпавшем граде, он небольшой, размером с виноградину.

«Только успел забежать в помещение, приехал на работу на улице 30 лет Победы, и тут такое. Такая мощная волна: ураганный ветер, ливень, град», – делится с нами читатель Илья.

Аналогичная ситуация происходит и в центре города. Фото: Виктория Гаврик

По словам очевидцев, аналогичная ситуация и в центре города. Град бьет по окнам, погода изменилась за считанные минуты, еще полчаса назад всё было спокойно.

Согласно данным сервиса визуализации погоды Вентускай.ком», циклон из града и дождей движется на запад, в сторону Шадринска.

Тюменцы надеяться, что град не сильно навредит урожаю и автомобилям. Синоптики прогнозируют, что непогода будет править в Тюменской области до конца рабочей недели. Обещают сильный ветер с порывами до 25 м/с, грозы и дожди.

О последствиях первой волны града, грозы и дождей мы рассказывали в отдельном материале. Осадки ударили по Тюменской области в ночь с 13 на 14 июля.

В восточной части города очевидцы сообщают о выпавшем граде. Фото: Виктория Гаврик

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Тюмени поделились лайфхаками, как спастись от сорокаградусной жары.