Выпускной в Тюмени – 2023: когда будет, даты и формат проведения

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени наступило лето, и для старшеклассников это означает подготовку к самому грандиозному событию – выпускному. Учащиеся долго и усердно готовятся к торжеству, организовывая банкеты, собирая деньги и создавая список гостей. Выпускной бал в Тюмени – это не просто торжество, это настоящее искусство. Организаторы обычно отбирают самые яркие, креативные и свежие концепции и воплощают их в жизнь.

Выпускные в школах Тюменской области, как и в остальных российских регионах, Министерство просвещения РФ предлагает провести с 24 по 25 июня. Мероприятия пройдут в очном формате для выпускников 9-х и 11-х классов. В Тюмени выпускные состоятся 24 июня, в некоторых образовательных учреждениях – в июле.

Выпускные в тюменских школах пройдут с традиционным вручением аттестатов и прощальным вальсом. В администрации города редакции издания «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказали, что общегородских мероприятий на этот день не запланировано, только локальные, по инициативе самих школ. Однако 24 июня у моста Влюбленных состоится «Вальс на набережной». Событие перенесли с 21 на 24 июня из-за непогоды. В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина.

Для тюменских выпускников организуют танцы, песни и другие сюрпризы

В физико-математической школе Тюменской области официальная часть с вручением аттестатов пройдет в ДК «Нефтяник» в воскресенье, 25 июня.

– Выпускной в нашей школе пройдет в формате «Выпускного бала» на базе ДК «Нефтяник» в воскресенье, в 3 часа дня в мраморном зале. Ребята по доброй традиции подготовят различные сюрпризы, танцевальные композиции, песни и другие творческие выступления. Прозвучат теплые и трогательные слова выпускников, обращения к учителям, к своим папам и мамам. Вечер закончится большим кругом, в который встанут ребята, взрослые, родители и гости вечера. По традиции прозвучат те песни, которые исполняли выпускники на школьных балах разных лет. Например, песня «Замыкая круг», «Есть только миг», «Ветер перемен» и другие. Со словами напутствия к ребятам обратятся директор школы, учителя, родители. Также с прошлого года в нашей школе есть одна традиция: 11-классники передают свечи в красивом танце десятиклассникам, которые тоже присутствуют на торжестве. Вот и в этом году 50 выпускников «оставят после себя свет» в танцевальной композиции вместе с десятиклассниками. В 2023 году из 50 наших выпускников 36 аттестатов будут особого образца, с золотой медалью. 90 процентов выпускников обладают возможностью поступать в вузы всей страны без вступительных испытаний, благодаря победам во всероссийских статусных олимпиадах, – рассказала журналисту «КП»–Тюмень» директор физико-математической школы Тюмени Наталья Фомичева.

В другом образовательном учреждении – школе № 30 имени Ф.Е Федорова на улице Московский Тракт – выпускной пройдет более скромно. Старшеклассникам вручат аттестаты, прозвучит прощальное слово директора и учителей, ребята исполнят несколько творческих номеров и разъедутся по локальным мероприятиям – в парки, рестораны и базы отдыха. Однако сам выпускной пройдет не как у всех с 23 по 25 июня, а 3 июля. Ранее редакции «КП» рассказывали, что мероприятие перенесли на две недели из-за результатов экзаменов по ГИА и ЕГЭ, которые старшеклассникам еще не выставили.

Аналогичная ситуация с программой выпускного вечера в школе № 65 (Широтная, 116).

Гимназия ТюмГУ в 2023 году торжественное вручение аттестатов проведет в ДК «Нефтяник».

– Прозвучат напутственные слова директора школы и учителей, с ответным слово выступят выпускники гимназии. Ребята подготовили в этом году особые номера, которые покажут родителям, преподавателям и гостям мероприятия. Из рук Оксаны Александровны Савельевой ребята получат свои аттестаты и устремятся навстречу взрослой жизни. Родители выпускников готовят отдельный номер-подарок. Пока он держится в секрете. Но в прошлом году это было шоу «Танцующие официанты» и «Озорные барабанщики», – рассказали редакции представители гимназии.

Вперед, к поступлениям в университеты и техникумы

Скоро выпускникам предстоит окончательно определяться с выбором будущей профессии. Конечно, многие абитуриенты планируют попасть в высшие учебные заведения на бюджетные места. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» собрала всю необходимую информацию для выпускников 11-х классов о том, на каких специальностях в Тюмени самые высокие проходные баллы и сколько в 2023 году городским вузам было выделено бюджетных мест.

Например, в ТюмГУ для абитуриентов в 2023 году власти выделили 1 515 бюджетных мест. На первом месте оказалась специальность «Юриспруденция». На бесплатное обучение сюда смогут поступить 62 выпускника.