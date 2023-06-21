Мероприятие «Вальс на набережной» в Тюмени перенесли на 24 июня из-за дождей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Мероприятие «Вальс на набережной» в Тюмени пройдет 24 июня в 18.00. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина, – уточнили в правительстве Тюменской области.

Напомним, мероприятие перенесли с 21 июня из-за непогоды. Власти оперативно приняли решение перенести праздник на три дня, когда стихия утихомирится.

Отметим, вчера дождливая погода внесла серьезные коррективы в жизнь тюменцев. Огромные лужи заполонили город, разной величины. Ураганный ветер валит деревья по всей Тюмени, вскрылись протечки крыш в нескольких многоквартирных домах города. Иногда жители сталкиваются с перебоями электроснабжения.