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НовостиОбщество21 июня 2023 6:36

Мероприятие «Вальс на набережной» в Тюмени перенесли на 24 июня из-за дождей

В этот день с 15.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Мероприятие «Вальс на набережной» в Тюмени пройдет 24 июня в 18.00. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина, – уточнили в правительстве Тюменской области.

Напомним, мероприятие перенесли с 21 июня из-за непогоды. Власти оперативно приняли решение перенести праздник на три дня, когда стихия утихомирится.

Отметим, вчера дождливая погода внесла серьезные коррективы в жизнь тюменцев. Огромные лужи заполонили город, разной величины. Ураганный ветер валит деревья по всей Тюмени, вскрылись протечки крыш в нескольких многоквартирных домах города. Иногда жители сталкиваются с перебоями электроснабжения.