Куда тюменским школьникам поступать в 2023 году: проходные баллы, бюджетные места, даты приема

Сегодня тюменские школьники отмечают «Последний звонок». Фото: Татьяна Коркина

Сегодня тюменские школьники отмечают «Последний звонок». Скоро им предстоит сдавать экзамены и окончательно определяться с выбором профессии на будущее. Конечно, многие абитуриенты планируют попасть на бюджетные места. Редакция «Комсомольская правда Тюмень» собрала всю необходимую информацию для выпускников 11-тых классов: на каких специальностях в Тюмени самые высокие проходные баллы и сколько в 2023 году городским вузам было выделено бюджетных мест.

Тюменский государственный университет

В ТюмГУ предусмотрено два вида обучения: бакалавриат и специалитет. На абитуриентов в 2023 году власти выделили 1515 бюджетных мест. На первом месте оказалась специальность «Юриспруденция». На бесплатное обучение сюда смогут поступить 62 выпускника. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по обществознанию, русскому языку, истории, иностранному языку или информатики. Чтобы поступить на бюджет, школьник должен набрать на экзамене от 45 баллов и выше по каждому предмету.

На специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и «Прикладная информатика», а также «Информационная безопасность» могут претендовать от 65 до 80 абитуриентов. Для поступления понадобятся результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и иностранному языку. Для прохождения выпускнику нужно набрать по каждому отдельному предмету по 39-40 баллов минимум. Также абитуриентов ждут вступительные испытания.

По 50 и 55 бюджетных мест в ТюмГУ выделено для специальностей «Химия» и «Биология». Перед поступлением необходимо сдать химию, профильную математику, информатику, биологию, русский язык, по выбору ИКТ и иностранный язык. Минимальное количество баллов – от 40 и выше по каждому предмету.

В 2023 году по направлению «Биоинженерия и биоинформатика» выделено 25 бюджетных мест, указано на официальном сайте вуза. Обязательные предметы: математика и русский язык, по выбору – физика, химия, биология, иностранный язык и ИКТ. Проходные баллы – от 40 на каждый предмет.

Добавим, на бюджет в ТюмГУ принимают документы для поступления после 12 июля (по результатам внутренних вступительных испытаний), после 25 июля (по итогам ЕГЭ), на договорную основу – после 20 августа.

Тюменский индустриальный университет

Почти 660 бюджетных мест выделили в ТИУ в 2023 года на факультет «Строительство». Для поступления нужны: русский язык, математика, информатика и ИКТ, а также физика. Минимальный балл для поступления на специальность – от 41 балла.

Факультет «Нефтегазовое дело» получил в текущем году 330 бюджетных мест. Абитуриентам нужно сдать математику, русский язык, физику, информатику и ИКТ. Проходной балл – от 68 баллов.

260 мест предусмотрено на факультете «Техносферной безопасности». Минимальный балл от 50 по следующим предметам: математика, русский язык, физика, информатика и ИКТ. Для «Прикладной геологии» предназначено 50 бюджетных мест. Минимальный балл – от 48.

Для поступления на все вышеуказанные специальности надо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, на выбор — физику или информатику и ИКТ.

Около 140 мест предусмотрено на направление «Химическая технология». Обязательные предметы для поступления те же: русский язык и математика, плюс на выбор надо предоставить результат по физике или химии.

Аграрный университет Северного Зауралья

В этом вузе в 2023 году выделено около 450 бюджетных мест. В университете принимают документы на поступление после 13 июня.

По программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения примут 449 человек. На специальность «Агроинженерия» в текущем году смогут поступить на бюджет почти 120 абитуриентов. Для этого нужны результаты по следующим экзаменам: русскому языку и математике, также на выбор — экзамен по физике, химии, информатике и ИКТ.

Специальности «Агрохимия и агропочвоведение» выделили 74 бюджетных места. Проходные баллы от 45 по географии, химии, физике, информатике и ИКТ. Также для обязательной сдачи биология и русский язык.

75 абитуриентов смогут поступить на бюджет по направлениям «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия» и «Садоводство». Им нужно обязательно сдать биологию и русский язык, а также предоставить на выбор результаты по географии, химии, физике, информатике и ИКТ.

Тюменский государственный медицинский университет

На бюджетные места по общему конкурсу в 2023 году планируют принять 483 абитуриента. В частности, на специальность «Лечебное дело» выделили 320 мест, а на «Педиатрию» - по 117. Для поступления выпускникам нужно сдать русский язык, биологию и химию на ЕГЭ.

Минимальный проходной балл для поступления по одному предмету – от 69.