В Тюмени молодой парень на электросамокате насмерть сбил пенсионерку

Кроме парня на самокате была девушка. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени молодой парень насмерть сбил пенсионерку. Мужчина передвигался по городу на электросамокате марки «Ninebot Maxplus MY-2022». Трагедия произошла в сентябре 2022 года на улице Мельникайте в сторону Пермякова. В материалах дела указано, что 24-летний Петр Михайлов в районе 17 часов вечера ехал по тротуару проезжей части улицы Дмитрия Менделеева в сторону Мельникайте.

Кроме парня, на самокате была девушка, что является нарушением правил дорожного движения.

– В процессе движения по тротуару Михайлов вел транспортное средство со скоростью, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением, и, подъехав к регулируемому пешеходному переходу через проезжую часть, пересек ее на запрещающий красный сигнал пешеходного светофора и въехал на тротуар. Не справился с управлением, утратил контроль за движением электросамоката, допустил его опрокидывание и вместе с пассажиром упал на пешеходов, двигающихся по тротуару, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Пожилая женщина получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Она скончалась в медицинском учреждении, врачи сделали всё возможное. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 июня 2023 года.

Напомним, мы рассказывали о правилах дорожного движения для самокатчиков в Тюменской области. В частности, жителям запрещено гонять по набережной города, а также у самокатчиков есть ограничения на скорость при движении по Гилёвской роще.