Самокатчикам запретили ездить по набережной Туры и возле исторических памятников в Тюмени

Контроль за соблюдением указанных ограничений при передвижении на электрических самокатах осуществляется специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени с начала сезона электросамокатов ежедневно жалуются в социальных сетях на водителей средств индивидуальной мобильности. Напомним, в городе действуют определенные ограничения для самокатчиков. Им запрещено передвигаться на огромной скорости в местах массового скопления людей.

В городской администрации по запросу «КП»–Тюмень» рассказали, как определялись запретные зоны для езды на самокатах.

– Введение зон запрета эксплуатации электросамокатов регламентировано документом «Порядок пользования территориями общего пользования города Тюмени при передвижении на электрических самокатах, используемых в автоматизированной системе аренды (проката)», утвержденным постановлением администрации города Тюмени № 244-пк от 29.11.2021. Зоны запрета эксплуатации вводятся в трех случаях, – отмечают в пресс-службе мэрии.

Запрет вводится, во-первых, на территориях, обозначенных знаками 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», которые предусмотрены в ПДД с 01.03.2023. На сегодняшний день такими знаками обозначена набережная реки Туры на правом берегу от Свято-Троицкого монастыря до Масловского взвоза. Также запрещено движение самокатчиков в прогулочных местах, не предназначенных для использования СИМ, где отсутствуют велодорожки или тротуары.

– И в третьих – это места исторической памяти, где катание попросту неуместно, – объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с событиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и иных боевых действий, – заявили в пресс-службе администрации города Тюмень.

Добавим, контроль за соблюдением указанных ограничений при передвижении на электрических самокатах осуществляется специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Примечательно, что на собственников электросамокатов требования не распространяются. К владельцам личного транспорта применяются требования ПДД.

Таким образом, на обозначенной знаками 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» территории набережной реки Туры, движение личных электросамокатов также запрещено. Контроль за соблюдением требований ПДД осуществляется органами Госавтоинспекции.