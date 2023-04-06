«У них нет страха смерти»: тюменцы жалуются на нерадивых самокатчиков

В прошлом сезоне по Тюмени колесили десятки электросамокатов. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени стартовал сезон электросамокатов. Накануне инспекторы ДПС зарегистрировали первый в городе случай дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал самокатчик.

Тюменцы жалуются на водителей электросамокатов, заявляя, что те не знают ПДД и ездят абсолютно безрассудно.

– Снова начался сезон самокатов, и вот опять... Электросамокаты становятся всё популярнее, на них катаются несовершеннолетние, они не соблюдают ПДД совершенно. Выскакивают на дорогу, мчатся на огромной скорости, передвигаются по темноте, где их легко сбить. У этих водителей зачастую нет знаний о правилах дорожного движения и страха смерти, они ездят абсолютно безрассудно, – сообщил корреспонденту «КП»-Тюмень» один из читателей.

В прошлом сезоне по Тюмени колесили десятки электросамокатов, в этом году их количество выросло в несколько раз. Жители активно пользуются доступным средством передвижения. Однако не всегда помнят об ограничениях.

– Сотрудники ГИБДД контролируют при работе на линии соблюдение правил дорожного движения как велосипедистами, так и людьми на средствах индивидуальной мобильности. В том числе на электросамокатах. Водители электросамокатов должны соблюдать правила дорожного движения и следовать требованиям, согласно КоАП статьи 12.29 по части 2 и 3, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области по запросу «Комсомольской правды» – Тюмень».

В администрации города по просьбе редакции напомнили о правилах безопасности, которые действуют в городе. В частности, в Тюмени по-прежнему функционируют зоны ограничения скорости. Это касается мест массового скопления пешеходов. Например, скверы и парки.

– Такие зоны введены, в частности, на площади 400-летия Тюмени, в Комсомольском и Телевизионном скверах, на бульваре Гостеприимства и других. Все зоны отмечены в приложении сервиса, при въезде в зону самокат издает звуковой сигнал и замедляется. После выезда из зоны ограничения скоростной режим автоматически восстанавливается, – отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что автомобиль марки Mercedes на улице Герцена, 97 сбил электросамокатчика при повороте с проезжей части на парковку к торговому центру. Позже 16-летний подросток обратился в больницу с ушибами. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.