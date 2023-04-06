Появилось видео с подростком на самокате, который попал под колеса автомобиля у ТЦ на Герцена в Тюмени

Водитель поворачивал с проезжей части на парковку к торговому центру. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени прошедшим вечером произошло ДТП, в котором пострадал самокатчик. По версии инспекторов, на улице Герцена, 97 автомобиль марки Mercedes сбил подростка на электросамокате.

Водитель поворачивал с проезжей части на парковку к торговому центру и переехал 16-летнего самокатчика, который ехал по краю проезжей части. Кадрами с моментом аварии поделились сотрудники УГИБДД.

«Оба участника движения разъехались, обменявшись телефонами, позже подросток обратился в больницу с ушибами. Обстоятельства ДТП выясняются», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

Напомним, две девочки на электросамокатах пострадали в Тюмени в прошедшие выходные.