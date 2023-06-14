В квартире нашли 7 бутылок: три человека скончались в Тюмени после употребления паленой водки

В квартире погибших были найдены бутылки водки «Царская охота» и «Родников Сибири». Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени от суррогатного алкоголя погибли три человека. Все они купили спиртные напитки без акцизных марок в магазинах, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Так, вечером 12 июня в квартире на улице Суворова правоохранительные органы и медики нашли тело 62-летней женщины Светланы Викентьевны. Через сутки в карете скорой помощи скончался 51-летний тюменец Сергей Алексеевич, который проживал вместе с погибшей женщиной, именно он нашел ее тело в квартире. Немного позже, в этот же день, на Суворова произошла третья трагедия – врачи обнаружили труп 65-летнего пенсионера Вячеслава Николаевича.

В квартире погибших найдены бутылки водки «Царская охота» и «Родники Сибири». Следователи предполагают, что смерть местных жителей могла наступить в результате отравления суррогатным алкоголем. Примечательно, что ни на одной из бутылок не оказалось акцизных марок.

– В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате отравления метиловым спиртом следственными органами Тюменской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В настоящее время проведены осмотры мест происшествия, а также обыски по месту жительства потерпевших. Вероятнее всего, правоохранительные органы начнут проверку в отношении местных торговцев алкогольными напитками.

Отметим, недавно в Тюмени приговорили к 7 годам колонии особого режима Малика Мамедова, по вине которого погибли 9 человек. Люди отравились суррогатным алкоголем без акцизных марок. Предпринимателя признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мамедов и его подельники продавали нелицензированную спиртовую жидкость (метиловый спирт) в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской.

Напомним, что в России в начале июня 2023 года более 30 человек умерли после употребления слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр». По открытым данным, из-за суррогатного сидра в Ульяновской области погиб 21 человек. Среди них женщина-продавец магазина, которая выпила слабый алкоголь во время рабочей смены. Общее число пострадавших в результате отравления контрафактным сидром в регионах России достигло 96 человек, среди них пять несовершеннолетних и одна беременная. 32 человека спасти не удалось. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Сообщения об отравлениях из-за слабоалкогольного напитка поступали из Удмуртии, Ульяновской и Самарской областей. Также, по предварительной информации СМИ, пострадали несколько человек в Нижегородской области. Выяснилось, что сырье для опасного алкоголя похитили со склада сотрудников МВД в Самарской области.