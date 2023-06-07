В Тюмени приговорили к 7 годам колонии особого режима Малика Мамедова, по вине которого погибли 9 человек

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Сегодня Ленинский суд вынес приговор ранее судимому 39-летнему Малику Мамедову, по вине которого погибли девять человек. Предпринимателя признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В материалах дела указано, что с 3 января 2022 года Мамедовым и его подельниками в торговых точках на Ставропольской и Рижской в Тюмени была продана нелицензированная спиртовая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей.

– Поддельный алкоголь Мамедов хранил с целью сбыта и поставлял своим подельникам для реализации в магазинах Тюмени. В результате употребления поддельной алкогольной продукции в январе 2022 года от острого отравления метиловым спиртом погибло 9 человек, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил Малика Мамедова в колонию особого режима сроком на 7 лет, а также он должен выплатить моральную компенсацию родственникам погибших на сумму почти 500 тысяч рублей.

Напомним, что в России от отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» скончались на сегодняшний день 30 человек.