Жителей Тюменской области призвали не покупать опасный напиток «Мистер Сидр», из-за которого погибли 26 человек

Фото: пресс-служба МВД России.

Алкогольный напиток «Мистер Сидр», от отравления которым на сегодняшний день скончались 26 человек, начали искать по всем городам России, включая Тюменскую область. Добавим, что число пострадавших с каждым днем только растет.

По предварительным данным, в составе опасного напитка обнаружен метаноловый спирт, по другой информации – этиленгликоль. Сейчас алкоголь находится на экспертизе, в ходе которой станет известен состав страшного пойла.

В социальных сетях и полиции Тюменской области просят быть внимательными в магазинах города, отслеживать, где продают «Мистер Сидр», и незамедлительно сообщать в ближайший отдел правоохранительных органов.

– В территориальные органы внутренних дел региона направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. Мероприятия продолжаются, – сообщили в пресс-службе МВД России.

Фото: пресс-служба МВД России.

В нескольких торговых сетях, магазины которых располагаются в Тюменской области, журналисту «КП»-Тюмень» сообщили, что продукция «Мистер Сидр» на прилавки не поступала, однако рекомендации по отслеживанию опасного алкоголя от руководства они получили.

Напомним, в Ульяновской области 16 человек умерло, отравившись сидром. Трагедия произошла в Димитровграде из-за паленого напитка. Следователи насчитывают больше 40 случаев отравления. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Сообщения об отравлениях из-за слабоалкогольного напитка поступали из Удмуртии, Ульяновской и Самарской областей. Также, по предварительной информации СМИ, пострадали несколько человек в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что опасный напиток в регионы РФ поступил из Самары, где ее производил некий предприниматель Анар Гусейнов, его уже задержали. Правоохранители установили, что алкоголь бизнесмен закупал без документов, подтверждающих качество, только с товарно-транспортными накладными.

Врачи рассказывают о главных симптомах отравления опасным сидром, они появляются только на следующий день: сначала легкое похмелье, потом у пострадавших начиналась тошнота, у них белела кожа и проступали сильные круги под глазами. У некоторых пациентов наблюдалась слепота. Многие пострадавшие попадали на койку реанимации в крайне тяжелом состоянии.