Роспотребнадзор и полиция ищут ядовитый напиток «Мистер Сидр» в магазинах Тюмени

Фото: пресс-служба МВД России.

Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили в Тюмени ядовитого напитка «Мистер Сидр», который был произведен в Самарской области. Специалисты проинформировали участников потребительного рынка, а также департамент потребительного рынка и туризма Тюменской области и полицию.

– В связи с поступлением информации о поставках пивной продукции «Мистер Сидр» на территорию города Тюмени, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области согласовано с прокуратурой Тюменской области проведение проверки в отношении оптового поставщика пивной продукции, в ходе которой установлено, что в настоящее время данная продукция отсутствует в обороте. Проведение проверки продолжается, – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Роспотребнадзор совместно полицией и органами местного самоуправления проводит мониторинг предприятий торговли по выявлению в реализации опасного напитка «Мистер Сидр» в Тюменской области. Предприятиям и магазинам выданы предельные рекомендации.

По открытым данным, из-за суррогатного сидра в Ульяновской области погиб 21 человек. Среди них женщина-продавец магазина, которая выпила слабый алкоголь во время рабочей смены. Общее число пострадавших в результате отравления контрафактным сидром в регионах России достигло 96 человек, среди них пять несовершеннолетних и одна беременная. 32 человека спасти не удалось. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизнь.

Вчера выяснилось, что опасную спиртосодержащую жидкость, на основе которой сделали смертельный самарский «Мистер Сидр», украли со складов МВД. Она хранилась с 2012 года. Как сообщает МВД РФ, кражу выявили в результате изучения каналов поступления опасной жидкости на производство напитков марки.