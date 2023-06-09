Что происходит с рынком на Минской в Тюмени после того, как продавцы покинули его

В марте 2023 года земельный участок под строительство купила тюменская компания. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени сносят Минский рынок, который расположен на Холодильной 65, строение 2. Долгое время местные жители приходили сюда за продуктами питания, вещами и услугами. На рынке раньше были парикмахерские, ателье и цветочные магазины. Сейчас от величественного здания остались одни пустые стеллажи и рассыпающиеся стены.

Теперь рынок напоминает безжизненной место в покинутыми помещениями. Фото: Виктория Гаврик

В марте 2023 года земельный участок под строительство купила тюменская компания. Она планирует возвести здесь среднеэтажные дома и полноценный ЖК с объектами инфраструктуры. Журналист «Комсомольской правды Тюмень» посетила рынок и посмотрела, как сейчас выглядят торговые ряды. Раньше прилавки и каждый сантиметр рынка был забит покупателями и торговцами, а сейчас местные жители одиноко подходят к зданию, вглядываются в знакомые места со словами: «Эх, все закрыто» и уходят.

Раньше прилавки и каждый сантиметр рынка был забит покупателями и торговцами. Фото: Виктория Гаврик

Теперь рынок напоминает безжизненной место в покинутыми помещениями. Некоторые продавцы бросили вывески и быстро покинули место бывшей работы. От рекламы и лоска торговых бутиков ничего не осталось. Фасад здания в некоторых местах трескается и проседает. Каждая стена здания сообщает: «Рынок на Минской переехал на Котовского,7». С 10 июня торговые ряды бывшего рынка откроются на новом месте. В некоторых местах установлены ограничители для автомобилей.

От рекламы и лоска торговых бутиков ничего не осталось. Фото: Виктория Гаврик

Соседнее здание на Холодильной, 65, строение 1 тоже разбирают и сносят. Работы здесь начались еще два месяца назад. Сейчас это сооружение больше напоминает пустой объект – оболочку. В ближайшее время сотрудники компании сровняют с землей рынок на Минской и рядом стоящие сооружения.

На рынке раньше были парикмахерские, ателье и цветочные магазины. Фото: Виктория Гаврик

С 10 июня торговые ряды бывшего рынка откроются на новом месте. Фото: Виктория Гаврик

Напомним, торговые павильоны на Минском рынке начали сносить в конце мая, всех предпринимателей попросили покинуть объект. Люди ищут новые площадки для организации своего бизнеса, в том числе на территории заводов, рассказывали арендаторы.

Отметим, на месте другого рынка – на Червишевском – планируют построить новый жилой комплекс. Строительные работы будут идти от улицы Мельникайте до Харьковской.

Ранее мы писали, что в Тюмени выставили на продажу комплекс помещений свободного назначения на Мысу, который подорожал за год на 12%. В состав комплекса входит кафе-сосисочная, недостроенное здание и рынок. Еще весной 2021 года владелец объекта продавал его за 97,5 миллиона рублей. Сейчас комплекс на Мысу выставили на продажу за 110 миллионов рублей. Собственник утверждает, что рынок, который входит в состав объекта, подойдет под склад, его площадь достигает более 900 квадратных метров.