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НовостиОбщество23 мая 2023 9:27

В Тюмени приступили к сносу торговых павильонов на Минском рынке

Земельный участок под свои нужды выкупил тюменский застройщик
Серафима Краснова
Земельный участок под свои нужды выкупил тюменский застройщик.

Земельный участок под свои нужды выкупил тюменский застройщик.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени начали сносить торговые павильоны на Минском рынке. На сегодняшний день предприниматели ищут новые площадки для организации своего бизнеса, пишет «Мегатюмень». Строители приступили к работам несколько недель назад, здесь планируют возвести многоэтажные дома.

Земельный участок под свои нужды выкупил тюменский застройщик.

– Из-за сноса предприниматели вынуждены искать новые площадки для организации своего бизнеса, в том числе на территории заводов, – на условиях анонимности рассказал журналистам один из арендаторов.

Напомним, на месте другого рынка – на Червишевском – планируют построить новый жилой комплекс. Строительные работы будут идти от улицы Мельникайте до Харьковской.