В Тюмени приступили к сносу торговых павильонов на Минском рынке

Земельный участок под свои нужды выкупил тюменский застройщик. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени начали сносить торговые павильоны на Минском рынке. На сегодняшний день предприниматели ищут новые площадки для организации своего бизнеса, пишет «Мегатюмень». Строители приступили к работам несколько недель назад, здесь планируют возвести многоэтажные дома.

Земельный участок под свои нужды выкупил тюменский застройщик.

– Из-за сноса предприниматели вынуждены искать новые площадки для организации своего бизнеса, в том числе на территории заводов, – на условиях анонимности рассказал журналистам один из арендаторов.

Напомним, на месте другого рынка – на Червишевском – планируют построить новый жилой комплекс. Строительные работы будут идти от улицы Мельникайте до Харьковской.