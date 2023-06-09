В Тюмени выставленный на продажу рынок на Мысу подорожал за год на 12%

За два года его цена выросла с 97,5 до 110 млн рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени выставленный на продажу комплекс помещений свободного назначения на Мысу подорожал на 12%. В состав комплекса входит кафе-сосисочная, недостроенное здание и рынок. Еще весной 2021 года владелец объекта продавал его за 97,5 миллиона рублей. Сейчас комплекс на Мысу выставили на продажу за 110 миллионов рублей.

Собственник утверждает, что рынок, который входит в состав объекта, подойдет под склад, его площадь достигает более 900 квадратных метров. Также здесь есть кафе-сосисочная с мансардой и пятиэтажное строение, площадь которого превышает 12 тысяч квадратных метров. Дом недостроенный, степень его готовности чуть больше 35%.

Напомним, что в Тюмени приступили к сносу торговых павильонов на Минском рынке.