Кенгуренок-альбинос в тюменском зоопитомнике оказался девочкой

Фото: предоставлено зоопитомником «У Лукоморья».

Кенгуренок-альбинос, появившийся на свет в тюменском зоопитомнике «У Лукоморья», оказался девочкой. В скором времени малышке планируется придумать новую кличку.

– Точный пол кенгуренка пока неизвестен. Предположительно, это девочка. Однако это не точно. Кенгуренок чувствует себя сейчас хорошо. Она уже полностью отказалась от кормления матерью, кушает самостоятельно еду, очень любит сено. Бегает и резвится, очень игривая, в силу юного возраста, – сообщила ветеринар зоопитомника в деревне Патрушево Татьяна Усламина.

Напомним, изначально сотрудники питомника предполагали, что кенгуренок является мальчиком и дали ему кличку Брашик. Долгое время никто из специалистов не подозревал об особенностях детеныша. В конце марта малышка начала высовываться из сумки матери, тогда ветеринары и обратили внимание на ее красные глазки и светлые реснички.

По словам сотрудников питомника, животное с таким генетическим нарушением родилось у них впервые. В природе альбинизм выявляют у одного кенгуру из 50 тысяч особей. Вид кенгуру, который проживает в Тюменской области, винету. Проблем со здоровьем у малышки нет.

Часто ген альбинизма, как у животных, так и у людей, сопутствует ряду патологий. Например, проблемам со слухом или зрением. Добавим, у животных-альбиносов в организме отсутствует пигмент меланин. Из-за этого зверек имеет аномальный цвет кожи и шерсти.

В питомнике «У Лукоморья» животные довольно часто приносят потомство. Например, недавно родителями стала пара сурикатов. Мама хорошо приняла малышей, сначала кормила их сама, а теперь они уже стали интересоваться едой родителей. Точную дату рождения малышей-сурикатов специалистам сложно сказать. Примерно, им уже две с половиной недели. Сегодня в меню у маленьких хищников яйца, свежие фрукты и курица.