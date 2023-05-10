В тюменском зоопитомнике родились детеныши сурикатов

Фото: зоопитомник в деревни Патрушево.

В тюменском зоопитомнике прибавление. В 2023 году здесь родились малыши у семьи сурикатов.

– Наша парочка сурикатов стали родителями! В апреле у них родились крошечные детеныши. Пол у малышей пока неизвестен, – рассказали редакции «Комсомольская правда» – Тюмень» в зоопитомнике.

Мама хорошо принимает малышей, сначала кормила их сама, а теперь они уже стали интересоваться едой родителей.

– Точную дату рождения малышей-сурикатов сложно сказать. Примерно, две с половиной недели. Они сейчас хорошо себя чувствуют, активно играют и веселятся, много кушают и резвятся. Сегодня в меню у маленьких хищников были яйца, свежие фрукты и курица. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они все еще едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион. Мы уже открыли вольер для посетителей, на молодое семейство смогут посмотреть все желающие, — сообщила ветеринар зоопитомника в деревне Патрушево Татьяна Усламина.

По словам специалиста, самостоятельность маленькие сурикаты приобретают в месяц-полтора. Именно в тот момент они перестают питаться молоком матери и переходят на рацион взрослых.

– Сурикаты – хищники, хотя по нраву добрые. Любят мясо, без которого не могут жить. В природе они едят мадагаскарских тараканов, белковых червей, очень любят бананы и яблоки, – пояснила ветеринар.

Имен у забавных зверьков нет, в зоопитомнике таких семей несколько, наделять каждого именем не стали. Тюменцы могут понаблюдать за жизнью семьи сурикатов из четырех животных уже сегодня.

Напомним, в тюменском зоопитомнике у кенгуру родился детеныш-альбинос с редким генетическим заболеванием.

Отметим, центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц «У Лукоморья» в деревне Патрушева помогает приблизиться к дикой природе и дает возможность наблюдать за животными на небольшом расстоянии, выполняет не только развлекательную, но важнейшую функцию воспитания в детях бережного отношения к окружающей природе, доброты и заботы.