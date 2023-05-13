В память о популярном коте-пожарном из Тюмени в России сформировали кошачий отряд МЧС под названием «Семенычи»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В память о тюменском коте-пожарном в России сформировали кошачий отряд МЧС под названием «Семенычи». В него вошли пушистые члены команды из различных пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Котики стали символами тепла и уюта, которые будут напоминать спасателям о доме в разгар рабочего дня.

— Кошки считаются символом домашнего тепла и уюта, а для огнеборцев настоящими пушистыми талисманами. Они не только охраняют инвентарь от грызунов. Своим мурлыканьем котейки помогают снять накопившееся у огнеборцев за день напряжение. А утром они выходят вместе с пожарными на построение, где некоторые даже предсказывают будущее: если кот спит, значит смена пройдет спокойно, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, тюменский кот-пожарный Семен в конце апреля трагически погиб, он попал под колеса автомобиля. Хвостик был символом всего тюменского Управления МЧС и наравне со спасателями нес ночную службу и дежурства. Пушистый сослуживец «работал» в поселке Боровский Тюменского района, в спасательной части №135. За это время котик стал настоящим другом всем сотрудникам МЧС в Тюменской области.

Работники ведомства очень тяжело переживали смерть хвостатого друга, в его память в день трагедии были опубликованы фотографии. На момент смерти Семену было всего три года, до своего дня рождения он не дожил пару дней. О жизни котика-пожарного редакция рассказывала в отдельном материале.