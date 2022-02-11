Пушистый сослуживец: в тюменской пожарной части живет кот Семён, который предсказывает вероятность пожаров в ближайшие дни

Сёмушка любит свежую рыбку и вид из окна Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области в поселке Боровский сотрудники пожарно-спасательной части № 135 уже не представляют своей работы без всеобщего любимца – кота Семёна, который уже успел стать талисманом и самым настоящим другом для спасателей. С самого рождения двухлетний Семён проживает на территории части, где знает наизусть каждый уголок и блюдет порядок. «Комсомольская правда-Тюмень» навестила пожарно-спасательную бригаду и познакомилась с пушистым «пожарным» поближе.

Появление Семёна

Нас радушно встретил начальник караула пожарно-спасательной части №135 32-го пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Тюменской области Виталий Домрачев. Он рассказал, что Семёна в пожарную часть привез водитель, который не мог оставить мохнатого у себя дома по причине аллергии у ребенка.

Сёме больше по душе своя мягкая шерстка Фото: Мария Толстихина

- Встал вопрос, кому взять котёнка домой. Я бы и сам взял его, да у меня уже есть три кота. У многих также кошки, собаки. Пришли к мнению, что пусть Семён проживает в части. Так он здесь и прижился, стал как родной, - рассказывает Виталий Домрачев.

Кот очень спокойный и дисциплинированный Фото: Мария Толстихина

Любимое занятие

По словам Виталия, освоился Семён очень быстро: сразу бегал по части резво и бесстрашно, как будто уже знал здесь каждый уголок. Новому сослуживцу выделили миску, поставили горшок и даже обустроили рабочее место на подоконнике у окна. Там он наблюдает за происходящим во дворе. Смотреть в окно – любимое занятие Семёна зимой, ну а в теплые деньки полосатый пожарный исследует территорию уже лапами.

Смотреть из окна - любимое занятие Семёна Фото: Мария Толстихина

Рабочее место и униформа

Чтобы Семёну было уютнее, диспетчер пожарной части Ольга Зиновьева собственными руками сшила коту лежанку, да такую, что не отличишь от магазинной! Мягкая, яркая, просторная – рабочее место что надо! Помимо лежанки мастерица сшила несколько нарядов для Семёна, которые аккуратно хранятся на вешалке в шкафу. Как и полагается, на форме числится имя кота и место, где он «работает». Правда, Семён не слишком привык к парадной форме, ему больше по душе меховая шерстка или теплый костюмчик для прогулок.

Лежанка у Сёмы ручной работы Фото: Мария Толстихина

Гардеробу Семёна позавидует каждая модница Фото: Мария Толстихина

- Семён у нас отважный и бесстрашный, никогда не боится звука пожарной сирены, даже не дернется. Спокойный и порядочный кот, хлопот с ним никогда не бывает. Днём он любит отдыхать, смотреть в окно, а вечером резвиться и обследовать пожарную часть. Можно сказать, выполняет роль дежурного, - рассказал Виталий.

Кошачья служба

С собой на вызовы Семёна, конечно, не берут в целях безопасности. Но кот все равно является неотъемлемой частью рабочего коллектива – он никогда не пропускает утренних построений и всегда встречает сослуживцев с тревожных выездов. Порой по поведению кота даже можно предугадать, будет рабочий день спокойным или не очень.

Форму пушистику сшила диспетчер Ольга Фото: Мария Толстихина

- Кормим его хорошо, от мяса до макарон – он это очень любит. Но больше всего Семён обожает свежую рыбу. Если кто-то из сотрудников бывает на рыбалке, обязательно привозит Семёну свежих бычков. А так к еде он не привередлив. Конечно, даем ему и специальный корм для восполнения витаминов, - поведал Виталий.

Техники кот ни капли не боится Фото: Мария Толстихина

Крепкая дружба

Двухлетнего питомца спасатели считают своим талисманом и чутко заботятся о нём. Однажды Семён пришел с прогулки с опухшей лапой – всем дружным коллективом коту собрали на лечение и отвезли в ветеринарную клинику. Там четвероногому провели необходимые медицинские манипуляции и отпустили домой – в родную пожарную часть.

Виталий и Семён Фото: Мария Толстихина

Можно сказать, что Семён оказывает сослуживцам и психологическую поддержку: четвероногий успокаивает товарищей своим мурлыканием, а это очень кстати при такой тревожной работе. А во время развода караула Сёма встает на определённое место во время построения, прямо как настоящий пожарный в строю, чем всегда вызывает у огнеборцев радость и улыбку!