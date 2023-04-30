В Тюмени под колесами автомобиля трагически погиб известный на всю Россию кот-пожарный Семен

Кот Семен в пожарной части Тюменского района Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Трагическая случайность унесла жизнь известного на всю Россию кота-пожарного Семена (мы рассказывали его историю). Пушистый сослуживец «работал» в поселке Боровский Тюменского района, в пожарно-спасательной части № 135. Усатый-полосатый был любимцем пожарных, талисманом и самым настоящим другом для спасателей.

В МЧС почтили память погибшего кота Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

- С прискорбием сообщаем вам о том, что наш всеми любимый кот-пожарный погиб при трагических обстоятельствах. Семён прогуливался вдоль оживленной автодороги, проходящей неподалеку от пожарной части, и был сбит проезжающим автомобилем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Любимая лежанка кота Семена Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В ведомстве добавили, что глубоко переживают потерю «полосатого огнеборца». В память от Семене в его официальной группе в VK будут опубликованы посты с его фотографиями, которые еще не размещались в публичном доступе.

Напомним, что с самого рождения Семен жил на территории поселковой пожарной части. Кот наизусть знал ее каждый уголок и следил за порядком. Семен не дожил до своего четырехлетия ровно пару дней. Сегодня мурлыке исполнилось бы четыре года.

Кот Семен наравне с пожарными посещал все планерки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени скончался самый старый кот России, занесенный в Книгу рекордов. За несколько дней до смерти мы его навестили и поговорили с его хозяйкой.