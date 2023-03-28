В Тюмени умер самый старый кот России, занесенный в Книгу рекордов

В январе 2023 года коту по кличке Дашун исполнилось 26 лет. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени сегодня ночью умер самый старый кот России по кличке Дашун. Хвостик скончался во вторник, 28 марта 2023 года, в четыре утра. Смерть любимого питомца подтвердила его хозяйка Эльвира Чаниева. Котик в последнее время часто болел – были проблемы с лапами и глазами. Пушистый питомец мало ходил, много спал. Хозяйка кота планирует похоронить Дашку по мусульманским традициям. Об этом женщина рассказывала и в последнюю встречу с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень».

– Мы мусульмане – нам нельзя кремировать, а нужно похоронить, завернув в белый саван. Для нас кошка – это святое животное, – объяснила Эльвира Чаниева.

По словам тюменки, она попросила в аппарате губернатора выделить маленький участок для захоронения домашних животных. Кроме того, Эльвира попросила помощи в Духовном управлении мусульман.

В последнюю встречу с журналистами хозяйка кота делилась своими переживаниями. Фото: Виктория Гаврик

В последнее время хозяйка кота очень волновалась за него, переживала, предполагая, что излишнее внимание общественности к любимцу сглазит его здоровье. Журналист нашей редакции успела запечатлеть последние недели жизни самого старого кота России. Дашун любил наблюдать за людьми на улице, перед смертью он редко ее посещал. Эльвира Чаниева беспокоилась за питомца, у него были проблемы с почками и мочеиспусканием.

Напомним, в январе 2023 года коту по кличке Дашун исполнилось 26 лет. По человеческим меркам он прожил почти 150 лет. В свой юбилей Дашун попал в Книгу рекордов России, как самый старый в стране сиамский кот.