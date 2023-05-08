Один человек погиб, двое пострадали при тушении пожаров в Тюменской области

Пожары в Тюмени и Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мощные пожары продолжают бушевать в Тюменской области, и, увы, есть один погибший. Это 49-летний Анатолий А., который погиб при тушении пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, одного из них госпитализировали, сообщил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов. Сейчас пожар в районе села Красный Яр локализовали.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. По его словам, на пожарах трудится весь личный состав управления МЧС. Помимо них, пожары тушат более 1,1 тысячи человек областной противопожарной службы и сотрудников «Авиалесохраны».

Лесники прикладывают все силы, чтобы избежать пожаров Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

- Мы привлекли людей и технику: 130 профессиональных пожарных десантников из других регионов, пять вертолетов. Круглосуточно пожарные работают на местах возгорания. Люди работают на износ. К сожалению, огонь перебрасывается и на жилые строения и населенные пункты, — сообщил глава региона.

Тем временем, в районах Тюменской области лесники прикладывают все силы, чтобы избежать пожаров. С самого утра 8 мая 2023 сотрудники Тюменской авиабазы вместе с группами районных лесничеств патрулируют леса, в том числе с помощью квадрокоптера. У ребят есть все необходимое, включая ранцы, емкости под воду, лопаты и другой инвентарь. Если найдут возгорание – они немедленно начнут тушить пожар. По словам лесника первой категории Армизонского филиала Тюменской авиабазы Алексея Крашенина, в таком деле главное – не дать пламени разойтись и локализовать очаг.

- Необходимая техника имеется, коллектив надежный, надеемся, что сумеем противостоять огню, - рассказывает Алексей.

Однако ситуация с пожарами пока складывается сложная. За сутки 7 мая 2023 в регионе возникло 8 новых лесных пожаров на общей площади 33,6 гектаров. Всего же в Тюменской области бушуют 12 пожаров общей площадью почти 1,2 тысячи гектаров. Кроме того, за сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади более 5,3 тысяч гектаров.

Лесники прикладывают все силы, чтобы избежать пожаров Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

- Тушением природных пожаров занимаются в общей сложности более 1 200 человек, используется 340 единиц техники, а также 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Для ликвидации пожаров применяются пожарные поезда и боевая техника Минбороны РФ, - сообщили «КП-Тюмень» в правительстве региона.

Тушить лесные пожары в Тюменскую область прилетели специалисты из других регионов. Например, из ЯНАО приехали 30 человек, из Республики Коми – 50 человек, из Карелии – 49 человек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

При обнаружении природного пожара сообщайте о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112. В Главном управлении МЧС России по Тюменской области работает телефон доверия для обращений граждан: 8 (3452) 590-549.