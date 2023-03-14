«Некуда деваться и лучше признать свою вину»: психолог высказалась о раскаянии тюменского живодера, который порубил голову псу

Фото: Помощь Бездомным Животным «ЖиВи»

Сегодня суд вынес приговор живодеру, который порубил голову своему псу и пытался скрыть следы преступления, выкинув животное в мусорный бак. Тюменец обвинялся по уголовной статье «Жестокое обращение с животным».

Напомним, пес получил тяжелые травмы головы, после чего остался инвалидом. Ветеринары и волонтеры долгое время боролись за его жизнь и здоровье. На судебном заседании обвиняемый вел себя сдержанно, скромно, едва не расплакался, говорил, что раскаялся и просил смягчить наказание. Интересно, что у живодера на иждивении беременная жена и двое детей.

Журналист «Комсомольской правды Тюмень» попыталась разобраться, стоит ли доверять раскаянию Александра Шабанова. Тюменские психиатры считают, что жестокое обращение с животным» не является психической патологией, и здесь речь не идет о психическом заболевании, поэтому специалисты попросили обратиться к психологу, который смог бы разобрать эту ситуацию.

По мнению психолога Ольги Соколовой, человек может быть жестоким и хладнокровным и без психической патологии.

- Вопрос в том, является ли это для него нормой (к примеру, заложенной системой воспитания или средой, где он находится) или это спонтанное острое состояние аффекта. С образцом жестокости мы сталкиваемся ежедневно: родитель кричит на ребенка, начальник на подчиненного, издевательство над слабым, в том числе над беззащитным животным. Раскаяние может быть, как истинным, так и ложным. Общественное порицание и публичность данного процесса может интерпретироваться, как «некуда деваться и лучше признать свою вину», хотя мы не исключаем истинное раскаяние подсудимого. Раскаяние - это неизмеримое чувство и только время покажет правду, - сообщила специалист в разговоре с журналистом «КП-Тюмень».

Психолог уверена, что чувство сострадания и сопереживания, а также заботы о близком формируются в человеке из внешней среды, где он рос, воспитывался или находился постоянно.

- Чувство любви, сострадания, сопереживания, заботы о близком, формируется из той среды, в которой находился и находится человек. Бывают случаи под названием «нервы сдали» и тогда человек может не контролировать свои поступки. Вопрос, повторится ли с ним подобное и что заставляет его именно так сбрасывать накопившееся напряжение? Если человек счастлив, любим (мамой, папой, супругом, супругой) - у него нет потребности агрессировать в этом мире. Факт издевательства над животным уже произошел и сейчас основная задача (максимально из возможного) восстановить здоровье собаки и предотвратить в будущем подобное поведение у подсудимого. И нам очень хочется верить, что раскаяние было истинным, - уточнила Ольга Соколова в беседе с журналистом.

Специалисты отметила, чтобы понять способен человек на жестокость, стоит поместить его в среду, где нет камер или место, где он мог остаться безнаказанным за содеянное, тогда можно будет увидеть истинного человека и его отношение к миру.

Отметим, Александр Шабанов после инцидента с собакой отправлял на счет ветеринарной клиники денежные средства, чтобы врачи могли лечить Оскара, так волонтеры назвали пса. Кроме того, на суде он заявил, что передавал медицинские препараты и вещи для реабилитации животного.

К сожалению, это не единичный случай подобной жестокости к братьям нашим меньшим. Ранее «КП-Тюмень» писал, что в деревне Плеханова мужчина на глазах у детей застрелил из охотничьего ружья собаку. После происшествия он попытался избавиться от тела, выкинув труп пса в мусорный бак. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.