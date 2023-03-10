«Так получилось»: Инстасамка собралась замуж в 2023 году, но звать отца на торжество не хочет

Фото: Инстасамка / социальная сеть «ВКонтакте»

Певица из Тобольска Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, собралась замуж. Свадьба пройдет в 2023 году. Такое заявление девушка сделала в своих социальных сетях, отвечая на вопросы фанатов. Исполнительница уже составила список гостей. Однако близкого человека – отца – тоболячка звать не планирует.

– Список получился нормальный. Отца на свадьбу звать не буду, так получилось. Я думаю, что на подготовку уйдет несколько месяцев. У меня есть дата, но пока не могу ее назвать, – уточнила Дарья Зотеева.

Певица отметила, что не смогла сыграть свадьбу в прошлом году из-за политический ситуации и в целом из-за личных неурядиц в жизни.

Напомним, Инстасамка недавно опубликовала свой новый прайс. За одно выступление девушка просила почти 5 миллионов рублей. В Тюмени концерт популярной рэп-исполнительницы не состоялся. Против тоболячки выступил родительский комитет Тюменской области. Губастая рэперша бросила вызов Мизулиной из-за жалоб чиновницы на тур по России

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